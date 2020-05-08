Abdurrahman Dilipak açıkladı: 'Kovid-19 geniyle oynanmış bir ajan, mikrop da değil'
Habertürk TV canlı yayınına konuk olan Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, koronavirüs salgınına ilişkin olarak,"Bir korku pandemisiyle karşı karşıyayız. Kovid-19 geniyle oynanmış bir ajan, mikrop da değil. Bu bilgi de bana başka bir kaynaktan geldi" dedi.
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