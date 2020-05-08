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  3. Abdurrahman Dilipak açıkladı: 'Kovid-19 geniyle oynanmış bir ajan, mikrop da değil'

Abdurrahman Dilipak açıkladı: 'Kovid-19 geniyle oynanmış bir ajan, mikrop da değil'

Habertürk TV canlı yayınına konuk olan Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, koronavirüs salgınına ilişkin olarak,"Bir korku pandemisiyle karşı karşıyayız. Kovid-19 geniyle oynanmış bir ajan, mikrop da değil. Bu bilgi de bana başka bir kaynaktan geldi" dedi.

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08 Mayıs 2020 Cuma 12:17

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