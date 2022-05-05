Abdurrahman Dilipak, anne ve babaları uyardı! "Çocuklar bilgisayarla oynarken, o ekran evin içini görüyor ve dinliyor! Çocuklarımızı çalıyorlar farkında mısınız?"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında ebeveynlerin gözünü açmaları gerektiğini vurguladı. Çocukların bilgisayar oyunlarına kendilerini kaptırmasının en tehlikeli unsurlarını tüm gerçekliğiyle gözler önüne seren Dilipak, "Çocuklarınız bilgisayarda oynarken, bilgisayar onunla oynuyor aslında." ifadelerine yer verdi.

"ÇOCUKLARIMIZI ÇALIYORLAR FARKINDA MISINIZ?"

Abdurrahman Dilipak, bilgisayar ekranlarında kamera olduğunu iddia ederek, korkunç gerçekleri bir bir sıraladı. Ebeveynlere seslenen Dilipak, "Çocuğunuz bilgisayarı kullanmıyor, bilgisayar çocuğunuzu kullanıyor. O ekrandaki görüntü ile oynarken, bilgisayarın ekranı evin içini görüyor ve dinliyor. Adım adım büyük gözaltı gerçekleşiyor. Sizin bütün mesajlarınız ve etkileşimlerinizle ilmek ilmek çözülüyorsunuz.

Burada yapay zekanın subliminal yöntemlerle zihninizi okumaktan öte zihninize yükleme yaptığının farkında mısınız.

Çocuklarımızı çalıyorlar farkında mısınız. Onların tüketim ve davranış alışkanlıklarını dönüştürerek DNA’larıyla oynuyorlar ve cinsiyetlerini dönüştürmeye çalışıyorlar.

Bir çocuk, “ben insan olmak istemiyorum, motorlu kaykay olmak istiyorum” der mi? Diyor çünkü çocuk insan olmak istemiyor. Hep kötülük yapıyor, öldürüyor. Ama kaykay sürekli geziyor, konuşuyor, uçan bir insana dönüşüp insanları kurtarabiliyor, şarkı söyleyebiliyor. " ifadelerini kullandı.