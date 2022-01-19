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  3. Abdurrahman Dilipak, Bill Gates'e ayar verdi! "Sivrisinek düşmanı bir sivrisinek!"

Abdurrahman Dilipak, Bill Gates'e ayar verdi! "Sivrisinek düşmanı bir sivrisinek!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, genetiği oynanan sivrisinek projesine finanse olan Gates'e "Sivrisinek düşmanı bir sivrisinek" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Abdurrahman Dilipak, Bill Gates'e ayar verdi! "Sivrisinek düşmanı bir sivrisinek!"

Gates Vakfı’nın desteklediği sıtmayı önlemek için genetiği değiştirilmiş sivrisinek üreten girişimi, genetiğiyle oynanmış sivrisinek tasarlama projesini ortaya çıkarıyor. Bu projeye, Bill Gates'in finanse olacağına dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, canlıya yapılacak olan zulmü bugünkü köşe yazısında kınadı. Dilipak, Bill Gates'i hedef alarak, "İnsanlara yaptıklarını şimdi sivrisineklere yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak, Bill Gates'e ayar verdi! Sivrisinek düşmanı bir sivrisinek!

"SİVRİSİNEKLERİN BAŞINA GELEN BİZİM DE BAŞIMIZA GELEBİLİR"

Dilipak, kaleme aldığı yazısında Gates'in finanse olacağı projeyi okurlarına, "Gates Vakfı’nın desteklediği sıtmayı önlemek için genetiği değiştirilmiş sivrisinek üreten girişim: Oxitec. Bill ve Melinda Gates Vakfı, İngiltere merkezli Oxitec’in tartışmalı olarak ilerleyen genetiğiyle oynanmış sivrisinek tasarlama projesini finanse ediyor. Amaç, sıtmayı dünyadan silmek.. Laboratuvarda yetiştirilen böceklerin, vahşi dişilerle çiftleştiğinde onların yavrularının ölü doğmasını sağlayarak hastalık yayan sivrisinek popülasyonunun yok edilmesi hedefleniyor. " ifadeleriyle özetledi.

Sivrisineklere yapılan zulme sessiz kalmayan Dilipak, "İnsanlara yaptıklarını şimdi sivrisineklere yapıyorlar. Bir gün tekrar, sivrisineklerin başına gelenler, bizim de başımıza gelebilir. Bu dünya bu anlamda bir etme-bulma dünyasıdır." cümleleriyle tepki gösterdi.

Abdurrahman Dilipak, Bill Gates'e ayar verdi! Sivrisinek düşmanı bir sivrisinek!

 

Büşra Mercimek
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