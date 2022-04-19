Abdurrahman Dilipak çileden çıktı! "Siz boş verin kıbleye, kitaba, Ayasofya'ya saldırıları, hayatımıza kastediyorlar!"

Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından gündemin nabzını tutarak fikirlerini takipçilerine sunuyor. DSÖ, Bill Gates ve Elon Musk düşmanlığıyla bilinen Dilipak, dünyada yaşanan islamofobiye dikkat çekti. Mescid-i Aksa saldırılarından, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması konularına kadar pek çok önemli noktaya değinen Dilipak, "Elon Musk beynimize saldırıyor, Bill Gates kalbimize, DSÖ hayatımıza kastediyor, İsrail ilk kıblemize, onlarla beraberiz" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMIZA KASTEDİYORLAR"

Dilipak paylaştığı yazısında, "Mescidi Aksa'ya saldırıp, Müslümanları darp ediyorlar, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakıp, Müslümanlara hakaret ediyorlar, her gün bir islamofobik saldırı, bir yarım asırdır AB kapısında aşağılanmaya devam, hal böyleyken Ayasofya'ya saldırı sürpriz mi? Yaşa DSÖ. Tövbe tövbe.. Elon Musk beynimize saldırıyor, Bill Gates kalbimize, DSÖ hayatımıza kastediyor, İsrail ilk kıblemize onlarla beraberiz. İsveç kitabımıza saldırıyor ve hep yanlarına kar kalıyor. Hal böyle olunca, Ayasofya'nın kapısına zarar vermişler, sürpriz mi!? Ya Rab... Siz boş verin Kıbleye, kitaba, Ayasofya'ya saldırıları, hayatımıza kastediyor DSÖ'cüler, iklimciler, gıdacılar." ifadelerine yer verdi.