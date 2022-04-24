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  3. Abdurrahman Dilipak, çok konuşulan hacamat fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu! "Bunu alaya alanlar pişman olacaklar!"

Abdurrahman Dilipak, çok konuşulan hacamat fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu! "Bunu alaya alanlar pişman olacaklar!"

Abdurrahman Dilipak, bir döneme damgasını vuran hacamat fotoğrafı hakkında ilk kez açıklamada bulundu. Alay konusu olan fotoğrafı bilerek paylaştığını söyleyen Dilipak, "Bunu alaya alanlar pişman olacaklar" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak, çok konuşulan hacamat fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu! "Bunu alaya alanlar pişman olacaklar!"

Yeni akit yazarı Abdurrahman Dilipak, hacamatın faydalarına dikkat çektiği konuşmasında çok konuşulan fotoğrafı hakkında da açıklamada bulundu. Tedavi esnasında çekilen fotoğrafı bilerek sosyal medyaya yüklediğini söyleyen Dilipak, "İnsanların aklında kalabilmesi için bir görselliğe ihtiyaç vardı. O da görsel olarak sanki uzaylı birisiymiş gibi.." ifadelerine yer verirken, kendisini alay konusu edenlerin pişman olacağını söyledi.

Abdurrahman Dilipak, çok konuşulan hacamat fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu! Bunu alaya alanlar pişman olacaklar!

"BUNU ALAYA ALANLAR PİŞMAN OLACAKLAR"

Abdurrahman Dilipak, hacamat fotoğrafı hakkında, "Onu birileri alay konusu olarak aldı ama Allah muhtaç etmesin. Bir insan bir gün yaşlanıp da veya gençken ona ihtiyaç duyabilir. O zaman bunu alaya alanlar pişman olacaklar. Ben pişman değilim.

Bu görseli kasten alaya almak için yayınlamak hasta haklarına aykırı bir konu. Bir de yazılıp çizilenler de mahkemeye başvurmamızı gerektirecek çirkinlikler de oldu." ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak, çok konuşulan hacamat fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu! Bunu alaya alanlar pişman olacaklar!Abdurrahman Dilipak, çok konuşulan hacamat fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu! Bunu alaya alanlar pişman olacaklar!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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