Abdurrahman Dilipak: "Deprem bir uyarı olduğu gibi aynı zamanda Allah’ın bir lütfudur. "

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra, okurlarına her sabah sunduğu köşe yazılarıyla dikkat çeken bilgi birikimini paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün depremleri ele alan Dilipak, bu defa "Deprem bir uyarı olduğu gibi aynı zamanda Allah’ın bir lütfudur" şeklinde ifadelere yer verdi.

"ALLAH'IN BİR LÜTFUDUR"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında "Nisa/Kadın suresinden sonra, Demir/Hadid suresinde önce Medine’de nazil oldu: “Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı, Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı, Ve insan: “Ona ne oluyor?” dediği zaman. O gün yer, bütün haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır. Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir”.

Burada açık bir şekilde kıyamet gününe bir gönderme var.

Bize kıyamet gününü hatırlatıyor. Öte yandan, deprem bir uyarı olduğu gibi aynı zamanda Allah’ın bir lütfudur.

Tabiat, sünnetullaha uygun olarak kendini yenilemektedir.

Dünya güneş etrafından yaklaşık saatte 105 bin 444 Km ile 101.844 Km arasında bir hızla hareket ediyor. Ama kendi etrafında Ekvator üzerinde saatte 1670 Km ile dönüyor.

Güneş, Samanyolu Galaksisi içinde saniyede 200-220 kilometre hızla hareket etmektedir. (Saatte 72.000 Km) Bu hızla, galaksi merkezi etrafındaki 1 tam turunu 200-250 milyon yılda tamamlayabilmektedir. Uçak çıkarken, inerken oluşan basınç bizi rahatsız eder. Aracınız saatte 200 Km’nin üzerine çıkınca küçücük bir sarsıntı sizi savurur. Peki, aynı anda en azından bildiğimiz kadarı ile kendi etrafımızda, güneşin etrafında ve samanyolunun etrafında olağanüstü bir hızla hareket ederken neden hiç hissetmiyoruz?

Deprem’den söz edip de Kadir Sütçü’den DEKOS’dan söz etmemek mümkün mü? Geçen gün Sütçü, WhatsApp’dan bir bilgi not gönderdi: Dünyada bir yılda atmosfere 3.104.674.672.000 kg dengi ısı/enerji salınıyor. Bir günde atmosfere 8.505 958 005 kg dengi enerji salınıyor. (0 Karbon şarlatanlarına duyurulur) Ayrıca diğer gök cisimlerinin iten ve çeken elektromanyetik etkileri ile boşlukta duruyoruz ve bu hareket devam ederken bir yandan da dünyamız kendi enerjisini üreterek sisteme katkı sağlıyor, diğer gezegenler, gök cisimleri gibi." ifadelerine yer verdi.