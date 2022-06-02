Abdurrahman Dilipak dilini tutamadı! LGBT'liler deli olacak! "Fahişeler..."

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından gündeme ilişkin açıklamalara yer verdiği gibi, köşe yazılarında birçok farklı konuya değinerek, okuyucularını bilinçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Haziran ayının gelmesiyle birlikte gündemde yenilenen LGBT etkinliklerinin düzenlediği Onur Haftası, ünlü yazarı bir hayli kızdırdı.

"FAHİŞELER YAZA HIZLI BAŞLANGIÇ YAPTILAR"

Abdurrahman Dilipak, LGBT bireylerini hedef aldığı paylaşımında, "Fahişeler,hızlı ve erken bir başlangıç yaptılar,yazla beraber. Not:Birileri "bize fahiş dedi" diye dava açmaya kalkmasınlar,birde onlarla uğraşamam,zaten yeterince davam var.Kime dediğimiz biliyorsunuz,bayrakları ABD elçiliğinin duvarında, aramızda da onların zihniyet ikizleri var" ifadelerine yer verdi.

Dilipak'ın paylaşımı bu defa destek değil, eleştiri aldı.