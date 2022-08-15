Abdurrahman Dilipak, dilinin sivriliğini konuşturdu! Okuyanı korku kapladı! "Hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak"

Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni köşe yazısında ölümü ele aldı. Okuyucularına ölümü hatırlatan Dilipak, "Ölüm ve doğum.. Niye ölümü başa yazdım biliyor musunuz, çünkü bu dünyaya geldiğimizde aslında ölümlü bir dünyaya doğmuştuk, ölümsüz bir hayatta. Acılar, çileler dünyasına. Yaşlanan bedenimizdi bu dünyada. Ruhumuzun yaşı yoktur. O yaşadığımızı sandığımız zaman boyutunun dışında bir aleme aittir." ifadelerine yer verdi.

"YANINA KALMAYACAK"

İnsanoğlu'nun yaptığı iyilik ve kötülüğün yanlarına kâr kalmayacağını belirten Dilipak, "Hiç kimsenin yaptığı yakına kâr kalmayacak. Ya da yaptıkları bir iyilik boşa çıkmayacak. Yanlış işlerin fetvacıları, o gün icracıları ile birlikte pişmanlık vadisinde yaptıklarının cezasını çekecekler ya da mükafatı ile mes’ut olacaklar.

Sahi anneler, çocuklarının elbiselerinin temizliğine gösterdiği çocuklarının kalbinin temizliğine gösteriyorlar mı, Çocuklarının karnını doyurmaya gösterdikleri özeni, kafalarını doyurmaya gösteriyorlar mı? Çocuklarınız işe girmek ya da bir okula girmek, sınıf geçmek, bu dünyada bir makam ve para sahibi olmak için çalıştığı kadar, cennete gitmek için çalışıyor mu? Bunlar cennete gitmenin bu işlerden daha kolay olduğunu mu düşünüyorlar!

Nedense telefonlarının dinlendiğinden endişe eden, ya da gizliden gizliye yedikleri haltların ortaya çıkmasından korkan insanlar, eğer gerçekten Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa, bir gün ansızın bu hesapların önüne konacağından hiç korkmuyorlar mı. O büyük utancı yaşamaktan hiç utanmıyorlar mı?" ifadelerini kullandı.