Abdurrahman Dilipak: İran'da yaşananlar bize ders olsun!

Abdurrahman Dilipak: İran’daki gelişmeleri izliyorsunuzdur. Başörtüsü, devrimin sembolü idi. Başörtüsü özgürlüğün bayrağı olmuştu. Şah rejimine karşı, başı açıklar da başörtülerini ellerine alıp meydanlara çıkıyorlardı. Bugün gelinen noktada, o devrim; başörtüsü yakma eylemleri karşısında kilitlenmiş vaziyette.

Bu arada "ülke yasalarına uygun olmayan dini metinlerin (ayet) yorumlarını yasaklamak gerekir” diyen; Fransa'da “Muslim Homosexuals of France” isimli LGBT kuruluşunun başında olan “Eşcinsel İmam” olarak tanıtılan Dr. Ludovic Muhammed Zahid, Garanti Bankası’nın desteğiyle 7-11 Kasım’da İstanbul’da konferans verip LGBT propagandası yapması gündemde. Yeni bir “Şeytan Ayetleri” komplosu ile karşı karşıyayız. Hani şu Selman Rüşdi olayı gibi bir şey bu..

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Eşcinsel "İmam"ın(!?) İstanbul performansında İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da yanında olacak. İmamın oğlu ve Muhammed Zahid, ne müthiş bir uyum!? Brand Week etkinliğinin sponsorları arasında Bayer, Garanti Bankası, Habertürk, Arçelik, Nestle Damak, Eczacıbaşı, Google, Ipsos, L’oreal, Mesa ve Meta’da var. Bunlar, “bu fahişeler ve onların türevleri”ne “pozitif ayırımcılık” uygulanmasını isteyen taifeden! Organizasyonun adresi 10. BranndWeekİstanbul / 2022 Zorlu Performans Sanatları Merkezi. Bu performans tam da 10 Kasım’a denk getirilmiş! Etkinliğin iki sloganı var. İlki, afişte yazanı “GlobalReset” e gönderme yapıyor: “Time to Reset”. 2.’si, Mevlana’ya bir gönderme: “Ne olursan ol gel!”