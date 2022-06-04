Abdurrahman Dilipak, kimi şeytan yerine koydu? "Haydi şeytan taşlamaya! Euzübillahimineşşeytanirracim"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, dikkat çeken veya ülkenin gündemini ilgilendiren yazıları ve fikirlerini okurlarına sunmaya devam ediyor. Çarpıcı açıklamalarıyla gündemde yer edinen Dilipak, o sözlerine bir yenisini daha ekledi. Bu defa DSÖ'nün sona eren kongresi sonrası "Haydi şeytan taşlamaya! Euzübillahimineşşeytanirracim" şeklinde paylaşım yapan Dilipak, kime neden şeytan dedi? İşte detaylar...

"HAYDİ ŞEYTAN TAŞLAMAYA"

Geçtiğimiz gün DSÖ kongrelerinin bitmesinin hemen ardından sosyal medya hesabından "WEF, DSÖ kongreleri bitti, sıra Bilderberg'de. O da yarın bitiyor. Yeni tanrılar ? Din, para, ahlak ve biyolojik cinsiyeti, mülkiyeti ortadan kaldırmak için çalışıyorlar, Muhibleri de burada çalışıyor.. Hu!.. Sesim geliyor mu" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda bulunan Dilipak, DSÖ'nün insanlık için bir son olduğunu düşünüyor. Yeni geliştiren aşılar ve deneyler ile DNA'lar ile oynanacağını ve tanrının tedavülden kaldırılacağını söyleyen Dilipak, bugünkü yazısında DSÖ'ye ateş püskürdü.

Dilipak paylaşımında, "Dışımızdaki şeytanı taşlamayı bırakıp, içimizdeki, nefsimize taht kurup oturan şeytana baksak biraz da. Hz. İbrahim, Hz. Haacer ve Hz. İsmail, herkes kendine gelen Şeytanı taşlamıştı, ötekinin şeytanını değil. Aslında hepsi aynı şeytan, ötekinin ki asıl şeytanın avatarı. Haydi Şeytan taşlamaya, Euzübillahimineşşeytanirraciym.. Şeytan sizi kendi avatarı ile aldatmasın.. Başkalarının şeytanını taşlarken, kendi Şeytanınızı kucağınıza oturtmak ya da onun kucağına oturup, onun kılıcını sallamak bize yakışmaz. Şeyatn Muhibleri cemiyeti üyelerine" ifadelerini kullanan Dilipak, Dünya Sağlık Örgütü ve beraberindekileri şeytanlıkla suçladı.