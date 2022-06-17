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Abdurrahman Dilipak: "LGBT konusu iddia edilenden daha vahim boyutlarda!"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında LGBT'nin iddia edilenden daha vahim boyutlara taşındığını iddia etti.

Abdurrahman Dilipak: "LGBT konusu iddia edilenden daha vahim boyutlarda!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından paylaştığı yazılar ve köşe yazılarıyla gündeme dair çarpıcı bilgileri okurlarına sunmaya devam ediyor. Son günlerde LGBT'li bireylere yönelik yazılarıyla karşı tarafı çıkmaza sürükleyen Dilipak, bu defa "LGBT konusu iddia edilenden daha vahim boyutlarda" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak: LGBT konusu iddia edilenden daha vahim boyutlarda!

"DAHA VAHİM BOYUTLARDA"

Abdurrahman Dilipak yeni yazısında, "Bu deizm belası, bu LGBT konusu iddia edilenden daha vahim boyutlarda. Deizmin, teizmin ansiklopedik tanımlarına bakın, bunlar deist-meist değil, olamazlar demek sorunu çözmüyor. Eğer bunlar deizmin ne demek olduğunu da bilmiyor. Herkes laikliğin, cumhuriyetin, şeriatın ne demek olduğunu biliyor mu? Bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor, ama bunun kavgasını veriyor.

Abdurrahman Dilipak: LGBT konusu iddia edilenden daha vahim boyutlarda!

Lezbiyenin ne demek olduğunu bilmiyor, kız arkadaşına sarılınca, sende lezbiyen eğilimi var diyor biri ona, o da kendini lezbiyen sanıyor. Hani “yönelim”den söz ediyorsunuz ya, o bunu “deneyimleme”ye kalkıyor, iş tercih’e kalıyor. Onu belediyelerin aile sağlığı merkezine ya da psikoloğa götürecek olursanız, zaten sorun orada başlıyor artık. “ ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak: LGBT konusu iddia edilenden daha vahim boyutlarda!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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