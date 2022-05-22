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Abdurrahman Dilipak, Maymun Çiçeği virüsünü yalanladı! "Yutturmaya çalışıyorlar"

Abdurrahman Dilipak, dünyada yeni yayılmaya başlayan Maymun Çiçeği virüsü hakkında "Yutturmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak, Maymun Çiçeği virüsünü yalanladı! "Yutturmaya çalışıyorlar"

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs yeni yeni kontrol altına alınmaya başlarken, Maymun Çiçeği virüsü korkusu tüm insanların beynine işlendi. Toplam 19 ülkede vakasına rastlanan bu virüs, insan vücudunda kabarcıkların ortaya çıkmasıyla anlaşılıyor. Konuya ilişkin Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın yorumu çok konuşulacak.

Abdurrahman Dilipak, Maymun Çiçeği virüsünü yalanladı! Yutturmaya çalışıyorlar

"YUTTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Dilipak, Maymun Çiçeği virüsüne ilişkin "Aktüel dergisinin yıllar önce itibar cellatlığı için kullandığı Etnodertil komplosu, benim eczacı odası danışmanı olduğu yıl, o zaman psikotrop ilaçlarla ilgili raporun hazırlanması sırasındaki katkılarıma denk gelir. O zaman da Karadeniz'de Nataşa sendromunun sebep olduğu deride döküntülere yol açan zona hastalığı ile ilgili bir farmakolojik çalışmadan söz ederek gelmişledi. Yıllar sonra bugün de maymun çiçeği yalanı ile geliyorlar. mRNA ve zonanın belirtilerini Maymun çiçeği salgını diye yutturmaya çalışıyorlar. Hem suçlular, hem de güçlü" ifadelerine yer vererek, yeni virüsün bir "Uydurmaca" olduğunu iddia etti.

Abdurrahman Dilipak, Maymun Çiçeği virüsünü yalanladı! Yutturmaya çalışıyorlar

Abdurrahman Dilipak, Maymun Çiçeği virüsünü yalanladı! Yutturmaya çalışıyorlar

Bölge Gündem Editör Ekibi
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