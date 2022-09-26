Abdurrahman Dilipak: "Mehdi, Mesih yanında Dabbetü’l Arz ve Yecüc ile Mecüc de ..."

Abdurrahman Dilipak, "Kabbalistik kehanetlere göre zina ve hayasızlık, iffetsizlik, Nuh Peygamber zamanındakinin de ötesine geçecek. Zulüm artacak! Devleti yönetenlere, zulüm ve ehliyetsizlik, liyakatsizlik, yolsuzluk, rüşvet ve torpil sebebi ile güven kalmayacak. Halk, resmi kişi vekurumların sözüne güvenmeyecek. Para pul olacak.

Kilise ya da dini topluluklarla hükümetler arasında ihtilaflar çatışmaya dönecek. Dindar Yahudiler, Laik Yahudilere saldıracak. Düzen bozulacak. Açlık, yoksulluk ve hırsızlık artacak. Tevbe ve dua çağrıları çoğalacak. Ülkeler bir yandan kendi içinde çatışırken, öte yandan hükümetler kendi aralarında kamplara ayırılıp ittifaklar kurulacak, İttifaklar arası savaş tüm dünyaya yayılacak. Yıkım ve ölümler, hastalıklara ve göçlere sebeb olacak. Doğu ile batının iki uç ülkesi, kendi müttefiklerini yanlarına alarak savaşacaklar. Musevi din bilginlerinden çoğu ölecek ve cemaatlerine rehberlik eden fazla kimse kalmayacak. Daha önce olmayan şeyler yaşanacak. Müslüman kaynaklar, bu süreçte, Mehdi, Mesih yanında Dabbetü’l Arz’ın ve Emanet Sandığı’nın zuhurunu ve Yecüc-Mecüc fitnesini bekliyor.

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Müslümanların yoğun yaşadığı coğrafya olarak kıyamet coğrafyası, Kaf Dağı’ndan (Kafkasya’dan) başlar. Hazar’ın batısı Yecüc-Mecüc koridoru, Hazar’ın doğusu ise Horasan’dan başlayarak Afganistan üzerinden, Basra’dan Mısır’a ulaşır. Anadolu coğrafyasında, İzmir merkez olmak üzere Ege bölgesindeki 7 kilise’den Hatay üzerinden Urfa’ya kadar uzar. Antep, Maraş, Kilis, Gavur Dağı, Gavur gölü (Amik ovası) /Amanoslar’dan başlayan bu bölge kıyamet savaşının coğrafyası olarak bilinir. Burada Nil ile Fırat arasına dikkat. Kudüs ve Şam, Halep, Bağdat, Necef, Mezepotamya coğrafyadaki en önemli noktalar. Bugün İran’da başlayan ayaklanma uzun sürecek bir krizin başlangıcı olabilir. Bu kriz, aynı zamanda Şia’nın krizi olacak! Hazar havzasını etkileyecek, Afganistan ve Pakistan’ı da etkileyecek, körfezi de! Irak’ı ve Suriye’yi etkileyecek. Tabii ABD, İngiltere, İsrail ve Fransa’nın bölgedeki, hesaplarını da etkileyecek. İran ve Irak’taki siyasi kaos, Mehdiyet konusundaki tartışmaları da tetikleyecektir. Yine diğer önemli olayların yaşanacağı, kıyamete ilişkin büyük alametlerin yaşanacağı diğer önemli bir coğrafya ise, Kızıldeniz, Basra Körfezi arasında kalan Arap yarımadası." ifadelerine yer verdi.