Abdurrahman Dilipak, "o" özelliğe sahip insanların sonunu söyledi! "Hem dünyada, hem ahirette yalnızlık çekecekler"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Fatiha suresinin önemine yer verirken derinliklerinde ne anlatılmak istediğini açıkladı. Köşe yazısında "Ben"ci insanlara seslenen Dilipak, Fatiha suresinde ben değil biz denildiğini belirterek Dilipak, "Şeytan bizi kıskanacak" ifadelerine yer verdi. Dilipak o insanların sonuna da dikkat çekti.

"YALNIZLIK ÇEKECEKLER"

Abdurrahman Dilipak kaleme aldığı yazısında, "Ötekine karşı kendini merkeze koyanlar, hem dünyada, hem ahirette yalnızlık çekecekler. Onun için yüzümüzü Hakk’a dönmemiz ve Hakk’ın penceresinden kendi nefsimize bir bakmamız gerek. Şimdi hepimiz kendi nefsimize, piyasaya, siyasete, bürokrasiye, ülkemizin, bölgemizin, dünyanın haline bakalım.. Görünen o ki, halimiz hiç de iç açıcı değil. Dünya bizi bir bataklık gibi içine çekiyor. " ifadelerini kullandı.

Şeytan bizi kıskanacak diyen Dilipak, "Ben, ben, ben! Ben’im liderim, ben’im örgütüm, ben’im şeyhim, ben’im tarikatım, ben’im mezhebim, ben’im dinim, (islam’ı kastediyorsanız o allah’ın dini, o’nun bizim için vahyettiği din’dir. Ne kadar çok ben’imiz var. Ben’im şehrim, ben’im ülkem, ben’im, ben’im! Şeytan biz’i kıskanacak. Çünkü bu kadar çok ben’ci, bu kadar çok ben’i olan bir topluluk, insin şeytanlaşmış haline dönüşür. Şeytanın kavmi olur" ifadelerine yer verdi.