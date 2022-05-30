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  3. Abdurrahman Dilipak, öyle bir konuyu ele aldı ki! İnsanlığın sonunu getirenlere sitem etti! "Lanet olsun onlara ve onlara alkış dağıtanlara!"

Abdurrahman Dilipak, öyle bir konuyu ele aldı ki! İnsanlığın sonunu getirenlere sitem etti! "Lanet olsun onlara ve onlara alkış dağıtanlara!"

Abdurrahman Dilipak, yeni kaleme aldığı yazısında insanlığın sonunu getirenlere ateş püskürdü. "Lanet olsun onlara ve onlara alkış dağıtanlara" ifadelerini kullanan Dilipak, yeni teknolojinin tehlikelerine dikkat çekti.

Abdurrahman Dilipak, öyle bir konuyu ele aldı ki! İnsanlığın sonunu getirenlere sitem etti! "Lanet olsun onlara ve onlara alkış dağıtanlara!"

Yeni Akit yazarlarından Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında teknolojinin geldiği tehlikeli boyutu kaleme aldı. Dilipak, "Onlara karşı hep birlikte şunu söyleyelim: Biz insanız. Biz mal, meta, nesne değiliz" ifadelerine yer verdi. Teknolojinin insanı korkunç bir boyuta sürüklediğini söyleyen Dilipak, "Onlara alkış tutanlara lanet olsun" dedi.

Abdurrahman Dilipak, öyle bir konuyu ele aldı ki! İnsanlığın sonunu getirenlere sitem etti! Lanet olsun onlara ve onlara alkış dağıtanlara!

"LANET OLSUN ONLARA"

Abdurrahman Dilipak yeni yazısında, "Gender değiliz, Kimerik bir Genom değiliz. Köle de değiliz. Heil neue Hitler!  Hitler öldü diyor, hortlamış olmalı, İsviçre dağlarında dolaşıyormuş, Baphomet ve Lilith ile birlikte.  Onlara karşı hep birlikte şunu söyleyelim: Biz insanız. Biz mal, meta, nesne değiliz. 

Abdurrahman Dilipak, öyle bir konuyu ele aldı ki! İnsanlığın sonunu getirenlere sitem etti! Lanet olsun onlara ve onlara alkış dağıtanlara!

“Adalet, Barış” gibi bir dertleri yok. Ukrayna için barıştan söz eden yok, hatta genel kanaat “savaş Yeni Dünya Düzeni için gerekli”. Ağuyu altın tas içre sunuyorlar, bal da onun suç ortağı. “Islah edicileriz” diyorlar, ama onlar bozguncuların ta kendileri. Sermaye, siyaset, bürokrasi, media, akademi, STK, cemaat her yerde varlar. Davos’un akıl hocalarından, Tanrıyı ve biyolojik insanı, tedavülden kaldırmaktan söz eden (ateşi bol olsun) Yuval Harari: “Bilim evrimi doğal seçilimle, evrimi de akıllı tasarımla değiştirir. Bu, insanların son neslidir, hayat bilimsel yöntemlerde ve teknoloji tarafından ruhsuz bir varlığa indirgenebilir” diyor.. Trans Humanizmle “ruhsuz insan”lar yeni tanrılar tarafından imal edilecek, bu akla göre. Onlar adına Meta Verse dedikleri, sanal bir cennet vaad ediyorlar ve orada ruhunuzu şeytana satarsanız, size ebedi bir hayat vaad ediyorlar." ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak, öyle bir konuyu ele aldı ki! İnsanlığın sonunu getirenlere sitem etti! Lanet olsun onlara ve onlara alkış dağıtanlara!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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