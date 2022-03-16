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  3. Abdurrahman Dilipak öyle bir uyarıda bulundu ki, okuyucuları hatim indirecek! "Mart ayı öldürgendir!"

Abdurrahman Dilipak öyle bir uyarıda bulundu ki, okuyucuları hatim indirecek! "Mart ayı öldürgendir!"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında Mart ayına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Okuyucularına tedbir aldıran Dilipak, "Mart ayı öldürgendir" dedi.

Abdurrahman Dilipak öyle bir uyarıda bulundu ki, okuyucuları hatim indirecek! "Mart ayı öldürgendir!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, okurlarına sunduğu yazılarla her gün yeni bir bilgi paylaşıyor. Son olarak, kaleme aldığı yeni yazısında Mart ayına ilişkin önemli açıklama ve uyarılarda bulunan ünlü yazar, Mart ayının adını Roma tanrısı Mars”dan aldığını, bu tanrının çabuk öfkelenen, sabırsız, kavgacı, huysuz bir tanrı olduğunu, bununla birlikte isminin verildiği bu ayın da felaketlere yol açabileceğini anlattı.

Abdurrahman Dilipak öyle bir uyarıda bulundu ki, okuyucuları hatim indirecek! Mart ayı öldürgendir!

"MART AYI ÖLDÜRGENDİR"

Dilipak, Mart ayının tarihçesini anlatarak, "Romalılar, hava şartlarının uygun olmaya başlaması ile sefere çıkma ayı olduğu için savaş tanrısına adamışlardır bu ayı. “Öldürgen” bir aydır bu ay. İngilizce “March” olarak yazılır. “Mars”, Roma mitolojisindeki “savaş tanrısı”dır. “Juno” ile “Jüpiter”in oğludur. Etrüsk “ziraat tanrısı” Maris’in Latinize edilmiş biçimi olduğu da rivayet edilir. Ayrıca bahar yürüyüşü (marş) ile de ilgilidir." ifadeleriyle okurlarına bilgi verdi.

Abdurrahman Dilipak öyle bir uyarıda bulundu ki, okuyucuları hatim indirecek! Mart ayı öldürgendir!Abdurrahman Dilipak öyle bir uyarıda bulundu ki, okuyucuları hatim indirecek! Mart ayı öldürgendir!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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