Abdurrahman Dilipak, pandemi sonrası yaşanacak felaketi açıkladı! "Büyük güne hazırlık yapılıyor"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medyayı aktif kullanan yazarlar arasında yer alıyor. Gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarının yanı sıra; din, bilim ve siyasete ilişkin önemli bilgileri de okurlarına sunan Dilipak, her sabah paylaştığı köşe yazısında bu defa Koronavirüs sonrası yaşanabilecek felakete yer verdi. "Büyük güne hazırlık yapılıyor" diyen Dilipaki okuyuculara küçük dilini yutturdu.

"BÜYÜK GÜN"

Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında "Korku ve umut. Havuç ve sopa. Uluslararası sistem toplumu korkutarak, hayali çözümlere kanalize etmeye çalışıyor. Yani, korku da, çözüm de artırılmış sanal gerçeklik yalanı ile üretiliyor. Dün pandemi korkusu salıyorlardı, bugün iklim korkusu ile bu defa korku pandemisi salıyorlar akıllara ve yüreklere..

“Çevre” diyenlerin, çevreyi asıl kirletenlerin olduğunu belirten Dilipak, "Bitki ve hayvan üzerindeki bütün zararlı etkiler gıda zinciri ile insana da geçer.. Bugün birileri bu durumu kendi lehlerine değerlendirmek için sahip olduğu imkanları kullanarak dünyayı teslim almak istiyor. Çözüm için ortaya çıktıklarını söyleyenler aslında bu felaketin asıl müsebbibleri. Bunlar bugün “tavşana kaç, tazıya tut” diyorlar. Hem suçlular, hem de güçlüler. Hesap sorulması gerekenler hesap soruyorlar. Çözüm satıyorlar. Bu tam bir mafya düzeni. " ifadelerini kullandı.