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  3. Abdurrahman Dilipak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa etmesini istedi! Alıntıladığı gönderi tartışma yaratacak!

Abdurrahman Dilipak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa etmesini istedi! Alıntıladığı gönderi tartışma yaratacak!

Abdurrahman Dilipak'ın, sosyal medya hesabında alıntıladığı gönderi dikkatlerden kaçmadı. Dilipak'ın onay verdiği paylaşımda Bakan Koca'nın fotoğrafına not olarak "Sıra bunda, yakında istifa eder" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Abdurrahman Dilipak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa etmesini istedi! Alıntıladığı gönderi tartışma yaratacak!

Maske, mesafe, aşı ve tedbirlerin önemsiz olduğunu ve koronavirüsün bir oyun olduğunu savunan Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, son olarak cuma cemaatine verdiği, "Hadi bugünden itibaren maskeleri çıkaralım" tavsiyesiyle gündem olmuştu. Bu defa Bakan Koca'nın istifa etmesini istediğini belli eden gazeteci yazar, sosyal medya hesabında alıntıladığı bir gönderiyle dikkatleri üzerine çekti.

Abdurrahman Dilipak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa etmesini istedi! Alıntıladığı gönderi tartışma yaratacak!

"BU DA YAKINDA İSTİFA EDER"

Bahsi geçen gönderide, Bakan Koca'nın "Türkiye bu kadar zavallı mı? Sonuçlarını bilmediğimiz bir aşıyı neden 83 milyon üzerinde uygulayalım" ifadelerine yer verdiği cümlenin alıntılanıp, "Sıra bunda, yakında istifa eder" notunun eklendiği görüldü. Bu paylaşımı sosyal medya hesabında paylaşan Dilipak, Sağlık Bakanı'ndan duyduğu rahatsızlığı gözler önüne serdi.

Abdurrahman Dilipak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa etmesini istedi! Alıntıladığı gönderi tartışma yaratacak!Abdurrahman Dilipak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa etmesini istedi! Alıntıladığı gönderi tartışma yaratacak!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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