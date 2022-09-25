Abdurrahman Dilipak: "Şeyhinde bir oyu var fahişenin de"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında "Dün Gülşen’i konuşuyorduk, bugün “eşcinsel imam”ı. Biz maskeyi, mRNA’ı anlatana kadar alnımızın damarı çatladı, biri anlamadı. Anlamak istemedi. Bunların kimisi siyasetçi, kimi akademisyen, kimi bürokrat, kimi kanaat önderi. İşte geldiğimiz nokta burası. Medya, sanat, Gülşen’i, Aleyna’yı, Tarkanı konuşuyor. Özgürlük çıplaklık üzerinden konuşuluyor. Adaletten, yolsuzluktan, uyuşturucudan, fuhşiyat’tan söz edersen politik muhalif oluyorsun. Türkiye seçime gidiyor ya, herşey sandıktan çıkmak üzere kurgulanmış.

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Bir yandan çevremizde savaş tamtamları çalışıyor, kehanetler, komplolar, Mehdi, Mesih, Deccal tartışmaları hepsi birden üst üste geldi.

Siyasilerimizin takıldıkları nokta şu: Şeyhinde bir oyu var fahişenin de, şimdi bunlar arasında bir orta noktayı nasıl bulacaksınız.

Peki biz şimdi, Global Reset, Yeni Normal, 5G, TransHumanizm, Sentetik et, bu gıda, ilaç, iklim ve çevre lobisinin bize dayattığı şeylerle aslında bu LGBT olayının bu şekilde gündeme oturtulması, aynı senaryonun parçası olduğunu insanlara nasıl anlatacağız.

Yıllardır 5G ve Plandemi’yi anlatmaya çalışıyoruz, bu kadar gündem olmuyor. Bir kadın çıkıyor, bir cümle gündem oluyor. Savcılar harekete geçiyor. Herkes bu olayı konuşuyor.

Kadın aylar önce bu işin klipini çekmiş zaten. Hem The Economist’in kapağında okuyacak değiliz ya kehaneti, bu Birey eline kelepçe takılacağını görmüş. Ve demir parmaklıklar arkasında da yapıyor yapacağını. Bir saz arkadaşına söylediği bir söz aylar sonra manşetlere taşınıyor. Kadının zaten bir sürü provokatif davranışları var. LGBT bayrağı açıyor, bir izleyicisinin kucağına oturuyor, falan, filan.. “Sanatçı”(!?) zaten esoterik sembolleri, işaretleri çakmış klipine, kime selam veriyorsa. Ya da onun bu konudaki danışmanı kimse. TheIndependent de olayı “Türk Madonna”sı diye haberleştirmiş. Gözünüz aydın, yerli ve milli yeni bir sanat güneşimiz doğdu. Belki Avrupa’ya da ihraç eder, döviz de kazanırız. Mikenos’ta bir konser düzenleseler mi acaba, Türk-Yunan dostluğuna katkı olurdu.! İzleyenler Rakı içip, Sirtaki oynarlar ve Türk-Yunan kardeş olduğunu anlardı!? Bu Birey Yeşil hat üzerinde de bir konser verebilir aslında. Madem böyle bir “sanat güneşimiz” doğdu, Ukrayna’ya barış için gönderelim, sonra da Moskova’ya gitsin. Zelenski Gülşeni ülkesinde görmekten mutlu olur da Putin izin vermeyebilir. Çünkü artık o da LGBT’ye karşı.

Nasıl oluyorsa futbol holiganları da destek mesajları vermeye başlıyorlar. Troller devreye giriyor. Media-siyaset de çamur deryasına dalınca, sanal alemde yeni bir “Hekimbaşı” değil bu defa “sanat çöplüğü’nde patlama vakası yaşandı." ifadelerine yer verdi.