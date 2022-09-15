Abdurrahman Dilipak tövbenin önemine dikkat çekti: "Bağışlanacak değiliz"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamalar ve köşe yazılarıyla okurlarına bilgi sunmaya devam ediyor. Son günlerde popüler olan LGBT açıklamalarıyla gündemde yer edinen Dilipak, "Dinsizlik veya din çoğalması" konusuna da değinerek "Yeni dinler geliyor" açıklamasında bulundu. Dilipak'ın bu yazısı "Kıyamet alameti mi?" sorularını da beraberinde getirmişti. Son olarak tövbenin önemine dikkat çeken Dilipak, "Tövbe etmeden bağışlanacak değiliz" ifadelerine yer verdi.

"TÖVBE ETMEDEN BAĞIŞLANACAK DEĞİLİZ"

Abdurrahman Dilipak yeni yazısında, "

"Biz nerede yanlış yaptık deyip, kendi nefsimizi sorgulayıp, o günahtan elde ettiğimiz ne varsa sahiplerine iade etmeden ve tövbe etmeden bağışlanacak da değiliz.

“İman ettik” ya da “Tövbe ettik” demekle hemencecik bağışlanacak ve cennete girdiriliverecek de değiliz. Kötü söz ve işlerden uzaklaşacağız, kötü söz ve işler yapanlardan da uzaklaşacak ve onları yanımızdan uzaklaştıracağız.

Kaderimizden başka kaderimiz yok. Kimse kaderimizi değiştiremez. Rızkımızdan az ya da çok yiyecek de değiliz, ecelimizden önce ya da sonra ölecek de. Bunu bereketlendirecek olan O’nun rızasına dayalı takdiri ya da bir imtihan vesilesidir. Çünkü bu iki sebeple Allah, mallarımızı, canlarımızı ve sevdiklerimizi kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edecektir.

Unutmayalım ki, Allah, bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde Hayır murat etmiş olabilir.

Biz bilmeyiz Allah bilir.

Dua ederken, dikkat edin, dua ile belanızı istemeyin. Allah’a çözüm dayatmayın ve O’nu kendi heva ve heveslerinin istikametinde haşa iknaya çalışmayınız.

Evet, “dualarımız olmasaydı ne işe yarardık”, ama o yaptığımız dua değil. Hayırlı olanı dileyin.

Allah’ın hükmüne razı olun. Hamdedin, sabredin, şükredin. Zaten günde 40 defa Fatiha okumuyor muyuz!" ifadelerine yer verdi.