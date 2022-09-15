Abdurrahman Dilipak tövbenin önemine dikkat çekti: "Bağışlanacak değiliz"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında tövbenin önemine ve insanlığın tövbe etmeden bağışlanmayacağına bilmesine dikkat çekti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Abdurrahman Dilipak tövbenin önemine dikkat çekti: "Bağışlanacak değiliz"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamalar ve köşe yazılarıyla okurlarına bilgi sunmaya devam ediyor. Son günlerde popüler olan LGBT açıklamalarıyla gündemde yer edinen Dilipak, "Dinsizlik veya din çoğalması" konusuna da değinerek "Yeni dinler geliyor" açıklamasında bulundu. Dilipak'ın bu yazısı "Kıyamet alameti mi?" sorularını da beraberinde getirmişti. Son olarak tövbenin önemine dikkat çeken Dilipak, "Tövbe etmeden bağışlanacak değiliz" ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak tövbenin önemine dikkat çekti: Bağışlanacak değiliz

"TÖVBE ETMEDEN BAĞIŞLANACAK DEĞİLİZ"

Abdurrahman Dilipak yeni yazısında, "

"Biz nerede yanlış yaptık deyip, kendi nefsimizi sorgulayıp, o günahtan elde ettiğimiz ne varsa sahiplerine iade etmeden ve tövbe etmeden bağışlanacak da değiliz.

“İman ettik” ya da “Tövbe ettik” demekle hemencecik bağışlanacak ve cennete girdiriliverecek de değiliz. Kötü söz ve işlerden uzaklaşacağız, kötü söz ve işler yapanlardan da uzaklaşacak ve onları yanımızdan uzaklaştıracağız.

Kaderimizden başka kaderimiz yok. Kimse kaderimizi değiştiremez. Rızkımızdan az ya da çok yiyecek de değiliz, ecelimizden önce ya da sonra ölecek de. Bunu bereketlendirecek olan O’nun rızasına dayalı takdiri ya da bir imtihan vesilesidir. Çünkü bu iki sebeple Allah, mallarımızı, canlarımızı ve sevdiklerimizi kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edecektir.

Unutmayalım ki, Allah, bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde Hayır murat etmiş olabilir.

Biz bilmeyiz Allah bilir.

Dua ederken, dikkat edin, dua ile belanızı istemeyin. Allah’a çözüm dayatmayın ve O’nu kendi heva ve heveslerinin istikametinde haşa iknaya çalışmayınız.

Evet, “dualarımız olmasaydı ne işe yarardık”, ama o yaptığımız dua değil. Hayırlı olanı dileyin.

Allah’ın hükmüne razı olun. Hamdedin, sabredin, şükredin. Zaten günde 40 defa Fatiha okumuyor muyuz!" ifadelerine yer verdi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2022 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? Yeşil Kart başvuruları ücretli mi, nereden, nasıl başvurulur 2022?
2022 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? Yeşil Kart başvuruları ücretli mi, nereden, nasıl başvurulur 2022?
2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru ücreti ve şartları ne? TOKİ iş yerleri hangi şehirlerde olacak?
2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru ücreti ve şartları ne? TOKİ iş yerleri hangi şehirlerde olacak?
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri fiyatları ne kadar, kaç metrekare? TOKİ iş yeri için peşinat ne kadar, taksit fiyatları ne kadar, kaç taksit olacak?
2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yeri fiyatları ne kadar, kaç metrekare? TOKİ iş yeri için peşinat ne kadar, taksit fiyatları ne kadar, kaç taksit olacak?
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
İstanbullular o saatlere dikkat! BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Bugün ve yarın elektrikler kesilecek, önleminizi alın!
İstanbullular o saatlere dikkat! BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı: Bugün ve yarın elektrikler kesilecek, önleminizi alın!
Son dakika! YÖK'ten flaş KPSS açıklaması! "İptal edilen KPSS YÖK incelemeleri..."
Son dakika! YÖK'ten flaş KPSS açıklaması! "İptal edilen KPSS YÖK incelemeleri..."
Sahilde 'Ejderha kafatası' buldular! Gizemini koruyan cismin ne olduğu sonradan anlaşıldı!
Sahilde 'Ejderha kafatası' buldular! Gizemini koruyan cismin ne olduğu sonradan anlaşıldı!
TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yerlerinin metrekare başı fiyatları belli oldu! İşte fiyatlar, peşinatlar ve taksit ücretleri...
TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yerlerinin metrekare başı fiyatları belli oldu! İşte fiyatlar, peşinatlar ve taksit ücretleri...
İranlı milletvekili Hedayat Khademi'den hadsiz söylemler! "Hayalperest Erdoğan'a ders vermeliyiz"
İranlı milletvekili Hedayat Khademi'den hadsiz söylemler! "Hayalperest Erdoğan'a ders vermeliyiz"
Bakan Nebati bütçe verilerini açıkladı, olumlu seyre vurgu yaptı: "Yatırıma ve büyüme devam"
Bakan Nebati bütçe verilerini açıkladı, olumlu seyre vurgu yaptı: "Yatırıma ve büyüme devam"