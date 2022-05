Abdurrahman Dilipak, yeni evleneceklerin ağzını açık bırakacak! "Düğünlerde kadın ve erkek dans ediyorsa..."

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yazılarla kimini şaşkına uğratıyor, kimi sinirlendiriyor, kimine ise rehber oluyor. Hayata ve gündeme dair paylaştığı önemli yazılarını her sabah okuruna sunan Dilipak, bu defa "Peygamberi anlamak" başlıklı yazısını yayınladı. Özellikle insan yaşamına dikkat çeken ünlü yazar "Peygamberinizi hiç anlamamışsınız" ifadelerine yer verdi.

"DÜĞÜN SALONUNDA EDİLEN DANSLAR"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında "Halil İbrahim Sofrası”nda tek tip yemek olurdu ve sofrası her açı, her yoksulu, her misafiri doyuracak kadar genişti, ama israfa da yer yoktu. Biz Hz. İbrahim’i de yanlış anladık.

Eğer bir toplum, Peygamberlerini (as); kız isteme törenlerinde, düğünlerde ve nikâhlarda hatırlayıp, ismini anıp, salâvat getiriyor, düğün salonlarında tesettüre riayet etmiyorsa, kadın-erkek dans ediyorsa, düğünden sonra o yeni kurulan yuvanın; yönetiminde, eşlerin birbirlerine karşı davranışlarında, akraba ilişkilerinde, izlenilen dizilerde, mutfaktaki gıdaların ve eve giren kazancın helalliğinde; kimse o düğünde sadece “Allah’ın emri, peygamberin gavli” ile başladıkları törende, çoğu kimsenin o emir ve o kavilden habersiz olduğu halde ve sadece bu şekli ile özünden habersiz “sözde” hatırladığı Peygamberin (as) bu konularda ne dediğine bakmıyorsa, o toplum, Peygamberini (sav) anlayamamış demektir." ifadelerine yer verdi.