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  3. Abdurrahman Dilipak'ın aşı karşıtı mitingine Nagehan Alçı'dan tepki: "Bomba var diye bağırmaktan farksız""

Abdurrahman Dilipak'ın aşı karşıtı mitingine Nagehan Alçı'dan tepki: "Bomba var diye bağırmaktan farksız""

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın aşı karşıtı miting düzenleme çalışması başlatacağını kaleme aldı. Alçı, yazısında Dilipak'ın bu faaliyetini "aşı karşıtı mitingin dopdolu bir sinema salonunun ortasında “Bomba var” diye bağırmaktan farksız " sözleriyle eleştirdi.

Abdurrahman Dilipak'ın aşı karşıtı mitingine Nagehan Alçı'dan tepki: "Bomba var diye bağırmaktan farksız""

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, son yazdığı yazıda Abdurrahman Dilipak'ın 'aşı karşıtı mitingi' yapacağını kaleme aldı. Aşı düşmanlığı furyasının liderliğini İslamcı cenahta Dilipak, Kemalist cenahta ise Soner Yalçın'ın üstlendiği belirten Alçı, yapılması düşünülen mitinge "Böyle bir miting tertiplemek dopdolu bir sinema salonunun ortasında 'Bomba var' diye bağırmaktan farksız" sözleriyle tepki gösterdi.

Abdurrahman Dilipak'ın aşı karşıtı mitingine Nagehan Alçı'dan tepki: Bomba var diye bağırmaktan farksız

"PROF. DR. MEHMET CEYHAN'IN RAPOLARI SONUÇLARI İLE UYUŞMUYOR"

Alçı, kaleme aldığı yazısında Dilipak'ın yan sıra Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan için ise raporları ve sonuçlarının birbirine uymadığını söyleyerek , "Aşı kararsızlarının bu kadar büyük bir grup olmasında başından beri devamlı panik ve karamsarlık aşılayan, şimdi de 'Aşılar, delta varyantının bulaşını azaltmıyor, okullarda online eğitim de devam etmelidir' diyerek yüz yüze eğitim kararını yine baltalamaya çalışan ve insanlara uluslararası bilimsel raporların sonuçları ile uyuşmayan tespitlerle korku salan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın da payı var. Sayın Ceyhan evrensel bilim kriterlerine ısrarla uymamaya devam ediyor. Bu bağlamda Dilipak’tan farkı yok Ceyhan’ın." cümlelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak'ın aşı karşıtı mitingine Nagehan Alçı'dan tepki: Bomba var diye bağırmaktan farksız

"GÖRÜŞLERİNE TAMAMEN ZITTIM ANCAK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGI DUYUYORUM"

Alçı, yazısının devamında Dilipak'ın görüşlerine tamamen ters düştüğünü ancak, ifade özgürlüğüne saygı duyduğunu belirterek "Kısacası aşı olmayanların yalnızca küçük bir kısmı Abdurrahman Dilipak-Soner Yalçın ekolü. Bu arada öğrendiğime göre Dilipak aşı karşıtı miting düzenlemeyi düşünüyormuş. Biliyorsunuz aşı düşmanlığı furyasının liderliğini İslamcı cenahta Dilipak, Kemalist cenahta Soner Yalçın üstlenmiş durumda. Ben 45 senedir kesintisiz köşe yazarı ve açık oturum yorumcusu olan ve bu bağlamda Türk medyasında sembol isimlerden gördüğüm -ama görüşlerine tamamen zıt olduğum- Dilipak’ın ifade özgürlüğüne saygı duyuyorum. Akit Medya’nın Dilipak’a açtığı geniş alanın da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ama aşı düşmanı miting düzenlemek de çılgınlık değil mi Sayın Dilipak? Yani artık orada da durmak gerekmez mi? Böyle bir miting tertiplemek dopdolu bir sinema salonunun ortasında “Bomba var” diye bağırmaktan farksız. İnsanların hayatı ve can sağlığı söz konusu..." ifadelerini kullandı. 

Abdurrahman Dilipak'ın aşı karşıtı mitingine Nagehan Alçı'dan tepki: Bomba var diye bağırmaktan farksız

"PROF DR. MEHMET CEYHAN, TESPİTLERİYLE KORKU SALIYOR"

Alçı son olarak, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın tespitleriyle halka korku saldığını belirterek "Neyse ki Prof. Yavuz’un dediği gibi aşı karşıtı değil aşı kararsızları yani aşıya ikna olmamışlar esas büyük grup. Aşı kararsızlarının bu kadar büyük bir grup olmasında başından beri devamlı panik ve karamsarlık aşılayan, şimdi de “Aşılar, delta varyantının bulaşını azaltmıyor, okullarda online eğitim de devam etmelidir” diyerek yüz yüze eğitim kararını yine baltalamaya çalışan ve insanlara uluslararası bilimsel raporların sonuçları ile uyuşmayan tespitlerle korku salan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın da payı var. Sayın Ceyhan evrensel bilim kriterlerine ısrarla uymamaya devam ediyor. Bu bağlamda Dilipak’tan farkı yok Ceyhan’ın." dedi.

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