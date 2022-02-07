Abdurrahman Dilipak'ın Bill Gates düşmanlığı yeniden nüksetti! "Korkmayın, Bilim ve Bill’in adamları hizmetinizde!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, aşı dayatması karşıtlığı ve Bill Gates düşmanlığıyla son zamanlarda gündem olmaya devam ediyor. Kaleme aldığı yazılarında, sanal cennet vaat eden projeleri reddeden Dilipak, yeni köşesinde Bill Gates'in, insanlığın önüne cennet gibi sunduğu fikirlere yer verdi. "Korkmayın !? Bilim ve Bill’in adamları hizmetinizde. Dert edinmeyin yeni RNA, birkaç ayda hazır olur. Kalp hasarınız varsa domuzdan kalp nakli, böbrek hasarınız varsa koyundan böbrek nakli, maymundan gen nakli yaparız olur biter. " ifadelerine yer verdi.

"BİLİM VE BİLL'İN ADAMLARI HİZMETİNİZDE"

Bill Gates'in, insanlık için ilginç projeleri olduğunu ve vaat ettiği cennetin, cehenneme sürükleyeceğini iddia eden Dilipak yeni yazısında, "Zaten chip takarsak bir de sentetik organ, yani Siborg olmayı kabul ederseniz, bilimsel yoldan siber teknoloji ve yapay zekâ ile sorununuzu Bill’in adamları çözebilirler. Hem canım, sizin fişinizi çeksinler, madem ruh yok, can da kurgulanıyor, MetaVerse’te yaşatırlar sizi.

Endişe etmeyin canım, gen kopyanız ve beyin kopyanız alınır ve bir Avatar olarak yaşamaya devam edersiniz yeryüzü cennetinde? Dünyayı özlerseniz bir gün, sizi klonlayarak yeniden dünyaya döndürmek de zor değil. Hem de daha güçlü bir şekilde. “Tanrının tedavülden kaldırıldığı”(!?) dünyada öyle ölüm de yok artık!?

Şaka bir yana, bu konuda herkes bir karar vermeli. Siber cenneti gösterip, cennete yolculuğa hazırlanıyorken cehennemi bir savaşın içinde bulabiliriz kendimizi. Yarın karar vermek için çok geç olabilir. Bu anlamda 2022-2023 kritik iki yıl. Bu tabelasında cennet yazan cehennemden kurtulmak için son çıkış.

İster zamanında, ister erken, ister geç bir seçim olsun, kesimlikle zor bir seçim olacak ve kesinlikle bugün yaşadığımız her şey sandığa yansıyacak. Ve bu saatten sonra kesinlikle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ülkelerin sınırları, rejimleri, iktidar yapıları radikal bir şekilde değişecek. Din, ideoloji, siyaset yeniden, yeni kavram ve kurumlarla şekillenecek. Ve bu bir defada olmayacak! Çünkü korkuyla uygarlık inşa edilemez. Toplum çok korkutuldu. Umuda ihtiyacımız var. Ama korku adeta bağımlılık yapmaya başladı. Toplumsal dinamizmi canlı tutan inanç, ideoloji, bilim, sanat, ekonomi, siyaset bu süreçte ağır bir yara aldı. Batı bu savaşta şimdi galip gibi gözükse de, inancını kaybettiler, intihar toplumuna dönüştüler. Asya’da bir uyanış hareketi gözükmüyor. Afrika aç.. İslam dünyası ise moda tabiri ile özeleştiriye yanaşmıyor. Çok ciddi, radikal bir nefs muhasebesine ihtiyacımız var. Siyaset ve Cemaat önümüzdeki en büyük iki engel. Eğitim zaten tepeden tırnağa bir felaket. Türkçe bile artık sorunlu hale geldi. Bütün insanlar içinde erdemli akıl sahibi insanların işbirliği ile bir çırpınışla kurtulabiliriz inşallah diye ümid ediyorum. Yoksa halimiz yaman." ifadelerine yer verdi.