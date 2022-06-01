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  3. Abdurrahman Dilipak'tan Ali Babacan'a net tepki! "Uysal koyunluğa devam"

Abdurrahman Dilipak'tan Ali Babacan'a net tepki! "Uysal koyunluğa devam"

Abdurrahman Dilipak, Deva Partisi'nin Avrupa Birliği paylaşımını alıntılayarak, "Uysal koyunluğa devam" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

Abdurrahman Dilipak'tan Ali Babacan'a net tepki! "Uysal koyunluğa devam"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabını aktif kullanan yazarlar arasında yer alıyor. Köşe yazıları ve kişisel hesaplarında gündem, sağlık ve dünya haberlerine dair çıkarımlarda bulunan yazar, bu defa Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef aldı. Babacan'ın Avrupa Birliği sözlerine sessiz kalamayan Dilipak, "Uysal koyunluğa devam" ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'tan Ali Babacan'a net tepki! Uysal koyunluğa devam

"UYSAL KOYUNLUĞA DEVAM"

Deva Partisi, bugünkü paylaşımında Ali Babacan'ın, "Türkiye’nin Avrupa Birliği perspektifine odaklanacağız. Dış politikanın ve dış ilişkilerin, iç siyasetin günlük malzemesi yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'tan Ali Babacan'a net tepki! Uysal koyunluğa devam

Babacan'ın dış politika bakış açısını eleştiren Dilipak, "Uysal koyun rolüne devam. AET'den bu güne. Sanırım AB'nin ömrü bizim beklememize yetmeyecek. Stockholm Sendromunun sosyo politik, sosyol psikolojik sorun olarak sonucu.." ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'tan Ali Babacan'a net tepki! Uysal koyunluğa devam

Bölge Gündem Editör Ekibi
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