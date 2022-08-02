Abdurrahman Dilipak'tan birlik çağrısı! "Unutmayın, yarın çok geç olabilir."

Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından paylaştığı köşe yazısında Müslümanları birlik olmaya davet etti.

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Abdurrahman Dilipak'tan birlik çağrısı! "Unutmayın, yarın çok geç olabilir."

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, köşe yazılarını her sabah okurlarına sunmaya devam ediyor. Okuyucularına önemli bilgi birikimini aktaran Dilipak, bu defa "Savaş kapıda mı?" yazısıyla, Müslümanları birlik olmaya davet etti. "Hücre zarının içine girince, portakal ağacında karanfil kokulu sarımsak üretebilirsiniz. Ama bu saydıklarımın hiçbiri gerçek bir bitki değil. DNA’ya erişince de Koyun, Domuz, Keçi ve İnek karması, Kimerik bir canlı da programlayabilirsiniz." ifadelerine yer veren Dilipak, "Bunu insana da uygulayabilirsiniz. İnsan, Maymun, Ayı ve Domuz! Neden olmasın. Hem size soran kim. Yapay bilinçle yönetilen yapay zekâ öyle istemişse, yeni yeryüzü tanrıları da bunu onaylamışsa" dedi.

Abdurrahman Dilipak'tan birlik çağrısı! Unutmayın, yarın çok geç olabilir.

"UNUTMAYIN YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında mRNA, 5G, StarLink, NeuraLink entegrasyonu ile sürecin geri dönülmez noktaya taşındığını açıklayarak, "Bu “Biyolojik insan”ın da sonu olacak. Olanlar ise GENDER diye tanımlanan Kimerik BİREY GENOM’lara dönüştürülecek zaman içinde.

Biz Tayvan’da ne zaman savaş çıkacak derken aslında savaş içeride. “Uzaktan, kablosuz olarak sineğin sinir hücrelerini ısıtma yoluyla uyararak kanatlarını açtırabilen teknoloji ile insan beynine neler yaptırabilirler bir düşünün!” Sivrisineklerin başına gelen bizlerin de başına gelebilir.

Geçen gün izlediğim bir videoda, (Kanada) Alberta’dan Dr. Daniel Nagase, mRNA aşılarının DNA’yı nasıl değiştirdiğini anlatıyordu. Hücre zarının içine girince, portakal ağacında karanfil kokulu sarımsak üretebilirsiniz. Ama bu saydıklarımın hiçbiri gerçek bir bitki değil. DNA’ya erişince de Koyun, Domuz, Keçi ve İnek karması, Kimerik bir canlı da programlayabilirsiniz. Bunu insana da uygulayabilirsiniz. İnsan, Maymun, Ayı ve Domuz! Neden olmasın. Hem size soran kim. Yapay bilinçle yönetilen yapay zekâ öyle istemişse, yeni yeryüzü tanrıları da bunu onaylamışsa! Hani insan artık Tanrı olacaktı ya!? Bu projenin adı GENOM Projesi idi. Bizi Ay’a, Mars’a gitmekle, uzaylıların işgali ile korkuturken onlar bu işlerle meşguldü.

Abdurrahman Dilipak'tan birlik çağrısı! Unutmayın, yarın çok geç olabilir.

Dünyanın en büyük terör hareketi, bu yeni Malthusçu, dünya nüfusunu 500 milyona çekmeyi hayal eden Öjenik Hareketi! Dünyadaki birçok hükümet, siyasi hareket, bürokrat, akademisyen, medya mensubu, iş adamı, Sivil Toplum Örgütü bu terör örgütüne yardım ve yataklık ediyor.

Bir haftada 2 operasyonda 2 trilyon dolarlık iş bağladılar. İyi iş çıkardı(!?) bu Satanist Pedofolik çete. Unutmayın onların gücü, bizim cahilliğimiz ve korkaklığımız kadar büyük!

Allah’a ve ahiret gününe iman edenler ve yeryüzünün bütün erdemli insanları birlik olun ve gelin Allah’ın yardımı ile bu kirli oyunu bozalım. Unutmayın, yarın çok geç olabilir." ifadelerine yer verdi.

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