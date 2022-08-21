Abdurrahman Dilipak'tan çarpıcı iddia: "Yeni bir dünya savaşı için her şey hazır. Bir çılgının düğmeye basması bekleniyor."

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni bir dünya savaşı çıkacağını söyleyerek çarpıcı bir iddiada bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Abdurrahman Dilipak'tan çarpıcı iddia: "Yeni bir dünya savaşı için her şey hazır. Bir çılgının düğmeye basması bekleniyor."

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra, her sabah okurlarına sunduğu içerikleriyle de milyonlarca kişiye hitap etmeye devam ediyor. Öte yandan son zamanlarda dikkat çeken LGBTİ yazılarına ilişkin kendisine gelen eleştirileri yanıtsız bırakan Dilipak, bu defa dünyada yeni bir savaş çıkacağını iddia etti.

Abdurrahman Dilipak'tan çarpıcı iddia: Yeni bir dünya savaşı için her şey hazır. Bir çılgının düğmeye basması bekleniyor.

"DÜĞMEYE BASMASI BEKLENİYOR"

Dilipak yeni yazısında, "Yeni bir dünya savaşı için her şey hazır. Bir çılgının düğmeye basması bekleniyor. “Dehşet dengesi” bunların gözlerini korkutmamış olsa hemen başlayacaklar, ama savaşın kontrolden çıkmasını ve sonuçta kendilerinin de kaybedenlerden olmasından korkuyorlar.

Yeni dünya savaşı başladığında bu kez dünyanın her yerinde birden başlayacak. Havada, karada, denizde, uzayda, nükleer, konvansiyonel, ışın, RF, ekonomik, elektronik, siber, biyolojik, kimyasal, psikolojik, teolojik, soğuk, sıcak her türlü savaş.

Kıyamet savaşının coğrafyasını biliyorsunuz, Hazar havzası, Anadolu, Mezopotamya, Arap Yarımadası, Basra Körfezi, Kızıldeniz havzası. Merkez noktası Amanosların güneyi ve Halep/Şam havalisi olsa da Karadeniz, Hind Okyanusu, Ege, Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Basra, Karadeniz ve Hazar Denizi bölgesi. Hani Huntington zaten “Medeniyetlerarası çatışma” diye bunun “müjdesini”!? vermişti. Fukuyama’dan önce de “Tarihin sonu”nu getirecek bir savaşa Tanrıyı zorlamak için Evangelikler zaten çalışıyordu.

Abdurrahman Dilipak'tan çarpıcı iddia: Yeni bir dünya savaşı için her şey hazır. Bir çılgının düğmeye basması bekleniyor.

Bu bölgede Selefi, Sufi, Sünni, Şii, Maturidi-Eşari çatışmasına dikkat.

Bu fitne ateşi tutuşturulduğunda bu bölge için Nuh Tufanından sonra tarihin en büyük fitnelerinden birine dönüşebilir. “Melheme-i Kübra” ya da “Armageddon” savaşından önce de bir Mehdi, Mesih, Meşiah hadisesi yaşayacak bölge. Tabi bir de Deccal ve AntiChirist fitnesi var!

Bu arada bir Yecüc-Mecüc / Gog-Magog fitnesi yaşayacak bölgemiz! Yani, ekonomik ve siyasi savaşın, etnik ve ideolojik savaşın yanında bir de teolojik savaş yaşanacak.

Bu fitnede şeytanın tuzağına düşmek istemeyenler, dini, mezhebi, etnik, ideolojik, politik, felsefi ve vicdani kanaat konusunda bir kez değil, 40 kez düşünsünler. " ifadelerine yer verdi.

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