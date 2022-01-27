Abdurrahman Dilipak'tan chip ve metaverse güzellemelerine ret! "Yeryüzünde cennet! Siz bu yalanlara inanacaksanız canınız cehenneme!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, metaverse ve chip güzellemelerine dikkat çekerek, yeni köşe yazısında düşüncelerini kaleme aldı. Son olarak Suudi Arabistan'ın da adım attığı metevars dünyasında artık Kabe'ye de gidilebilecek. "Sanal dünya insanların elinin altında olacak" sloganına, Dilipak'tan sert yanıt gecikmedi.

"İNANACAK MISINIZ?"

Abdurrahman Dilipak, zaman ilerledikçe chip ve metaverse için insanların reklam yoluyla akıllarına girileceğine dikkat çekti. Türlü vaatlerle insanların zihinlerinde "sanal alem" güzellemesi yapılacağını söyleyen Dilipak, duruma tepki gösterdi.

Yeni Akit yazarı konuya ilişkin insanlara sunulacak vaatleri tek tek sıralayarak, "Size diyecekler ki, Chip takınca, aşı olmanıza gerek kalmayacak. Cep telefonu üzerinden kendinizi izleyebilecek, gelen mesajlarla vücudunuzdaki olumsuzlukları engelleyebilecek ve daha mutlu, daha sağlıklı bir hayat yaşayabileceksiniz. Binlerce lira verip sanal gözlük almanıza gerek yok. Düşünerek bir anda Web’e erişebilir, hatta MetaVerse’egirebilirsiniz. “Şeker hastalarına çip takma yıllardır uygulanıyor!” da ne oldu diyecekler. Öyle ya, engelliler engellerinden kurtulacak, körler görebilecek." ifadelerine yer vererek ekledi, "Evet size “yeryüzünde bir cennet” vaad ediyorlar. Ve “ölümsüzlük”! Yasak, günah, ayıp olmayan bir dünya! Sadece beyninizi o “Şeytani dokunuş”a açın. Hani şu Peygamberimizin, “bir elime Ay’ı, bir elime Güneş’i verseniz” dediği şey var ya! Onlar, kendi putlarına dokunmasını istiyorlardı Peygamberimizin, şimdi Şeytan bizim beynimize Chip takmak için dokunmak istiyor bize. Sizin “Evet” demeniz yeterli. Allah’ın Resulü, Dünya’yı değil, Ay’ı Güneş’i de verseniz hayır demişti, siz bu yalanlara inanacaksanız canınız cehenneme" diyerek, sanal dünya güzellemesini reddetti.