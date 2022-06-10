Abdurrahman Dilipak'tan çok önemli "Gelişen teknoloji" uyarısı! "Bu çocuklar yarın intihar eder, canavara dönüşür ya da sakat kalırsa şaşırmayın!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yazısında anne babaları "Yeni teknoloji"ye karşı bilinçlenmeleri konusunda çok net uyardı. Okuyanın tüylerini ürperten yazısında Metaverse'den, yapay bilince, Quantum bilgisayardan, Tanrı'yı tedavülden kaldırma projesine kadar birçok noktaya değinen Dilipak, özellikle çocukları bekleyen tehlikeye dikkat çekti.

"BU ÇOCUKLAR YARIN İNTİHAR EDER..."

Abdurrahman Dilipak, tüyleri diken eden yazısında, "Yapay zeka tamam, sırada yapay bilinç var. Yani yapay zeka aşıldı, “yapay bilinç ve Quantum bilgisayarı” ile her şey sıfırdan başlayacak. “Global reset” orada. MetaVerse “Yapay zeka” ile yönetilse de, MetaVerse’nin kalbi ve beyni yerine ikame edilecek olan “Yapay bilinç” olacak. Tanrılık bilgisi, orada şekillenecek. " ifadelerine yer verdi.

Çocuklar için zor günler beklenildiğini de söyleyen Dilipak, "Aslında, zamansızlık ve mekansızlık boyutunda, evrenin bilinen ve bilinmeyen derinliklerinde var olan güçlerle temas kurmak üzere, bir plan üzerinde çalışıyorlar. Astral yolculuklar, Lucid Dream’larla bu alemi anlamaya çalışıyorlar. Bunlar sizin çocuklarınız üzerinde test ediliyor. Bu çocuklar yarın intihar eder, ya da bir zombi ya da canavara dönüşürse, ya da sakat kalırsa şaşırmayın."

"İŞE SUBLİMİNAL MESAJLA BAŞLADILAR"

İlk olarak bu işe 25. kare veya subliminal mesajlarla başlayan bu korku senaryolarının boyut atlayarak farklı dallara ulaştığını söyleyen ünlü yazar, "İklim, gıda, sağlık, ilaç, bio resonans, bio hackerler, GPT3/4 hepsi bunun için çalışıyor. İşe Subliminal mesajlarla, Pediheridolle başladılar, şimdi bio kimyasallar, RdFrekans yöntemleri, hepsini kullanıyorlar.

Zaten BİREY olmayı, GENDER olmayı, “Toplumsal cinsiyet”i bir şekilde kabul ettirdiler. Asıl tehlike FETÖ, PKK, IŞİD, değil, bizi onlarla oyalıyorlar. Asıl tehlike yukarıda saydıklarım. Yukarıdakiler, ekonomik kriz, siyasi kriz, fuhuş çetesi, uyuşturucu çetesi, LGBT’in arkasındaki Şeytani lobinin patronları. Bizi bunlarla oyalıyorlar. Bunlar, onların oltaya taktıkları yemler. Plandemi bir alan taraması idi, bir başlangıç için tetikleyici idi. Asıl geliyor gelmekte olan." ifadelerine yer verdi.

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