Abdurrahman Dilipak'tan korkutan iddia: "Sokaklar ve piyasa Terör ve Mafya’nın kontrolüne geçebilir"

Abdurrahman Dilipak yeni yazısında, "Ekonomiler çökebilir, toplumsal istikrar iktidarların zaafa uğratılması ile altüst olabilir. Sokaklar ve piyasa Terör ve Mafya’nın kontrolüne geçebilir.

Dünya düne göre bugün daha kırılgan. Starlink’lerle Uzay işgal edildi. GSM ve 5G ile artık her kişi ya da kurum, uzaydan, alçak irtifa uyduları ile açık hedef olabilir.

Tarihte yaşanmış en büyük fitnelerden biri ile daha insanlık karşı karşıya. Bu global tehdide karşı, insan olma onur ve haysiyetine sahip olan her kişi dur demek zorundadır. Yoksa her geçen gün, bu felaketin, zaman, mal, can zayiatını artırmaya devam edecektir. Bunun doğuracağı siyasi, iktisadi ve içtimai maliyetinin hesabını hiçbir siyasi veremez.

Mesele sadece aşı, PCR, HES kodu, maske, mesafe değil. Birileri hala bunu anlamadı. Bu Şeytani Deccaliyet projesinin bir şekilde içinde, yanında yer alan ya da bu süreçte sessiz kalan herkes, Media, Sermaye, Siyaset, Bürokrasi, Akademi, onlar her kimseler, bu dünyada da ahirette de bunun hesabını vereceklerdir! Selam ve dua ile." ifadelerine yer verdi.