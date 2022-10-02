Abdurrahman Dilipak'tan korkutan iddia: "Sokaklar ve piyasa Terör ve Mafya’nın kontrolüne geçebilir"

Abdurrahman Dilipak yeni yazısında "Sokaklar ve piyasa Terör ve Mafya’nın kontrolüne geçebilir" ifadelerine yer verdi.

İrem Yıldız
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan iddia: "Sokaklar ve piyasa Terör ve Mafya’nın kontrolüne geçebilir"

Abdurrahman Dilipak yeni yazısında, "Ekonomiler çökebilir, toplumsal istikrar iktidarların zaafa uğratılması ile altüst olabilir. Sokaklar ve piyasa Terör ve Mafya’nın kontrolüne geçebilir.

Dünya düne göre bugün daha kırılgan. Starlink’lerle Uzay işgal edildi. GSM ve 5G ile artık her kişi ya da kurum, uzaydan, alçak irtifa uyduları ile açık hedef olabilir.

Abdurrahman Dilipak'tan korkutan iddia: Sokaklar ve piyasa Terör ve Mafya’nın kontrolüne geçebilir

Tarihte yaşanmış en büyük fitnelerden biri ile daha insanlık karşı karşıya. Bu global tehdide karşı, insan olma onur ve haysiyetine sahip olan her kişi dur demek zorundadır. Yoksa her geçen gün, bu felaketin, zaman, mal, can zayiatını artırmaya devam edecektir. Bunun doğuracağı siyasi, iktisadi ve içtimai maliyetinin hesabını hiçbir siyasi veremez.

Mesele sadece aşı, PCR, HES kodu, maske, mesafe değil. Birileri hala bunu anlamadı. Bu Şeytani Deccaliyet projesinin bir şekilde içinde, yanında yer alan ya da bu süreçte sessiz kalan herkes, Media, Sermaye, Siyaset, Bürokrasi, Akademi, onlar her kimseler, bu dünyada da ahirette de bunun hesabını vereceklerdir! Selam ve dua ile." ifadelerine yer verdi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Metro hattı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerine en güzel dersi Haziran'da vereceğiz"
Metro hattı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerine en güzel dersi Haziran'da vereceğiz"
30 Ağustos resepsiyonunda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nu vurup geçmişlerdi! MSB'den o askerler için açıklama: "Aksi davranışlar asla kabul edilemez"
30 Ağustos resepsiyonunda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nu vurup geçmişlerdi! MSB'den o askerler için açıklama: "Aksi davranışlar asla kabul edilemez"
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla Köyceğiz'de 4.6 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla Köyceğiz'de 4.6 büyüklüğünde deprem!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 6'sı sözde yönetici 15 terörist yakalandı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 6'sı sözde yönetici 15 terörist yakalandı!
Son Haberler
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan iddia: "Sokaklar ve piyasa Terör ve Mafya’nın kontrolüne geçebilir"
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan iddia: "Sokaklar ve piyasa Terör ve Mafya’nın kontrolüne geçebilir"
Önce KPSS sonra düğün! Sınav salonuna gelinliği ile gelen genç kadın: "Gelinlik uğur getirir umarım"
Önce KPSS sonra düğün! Sınav salonuna gelinliği ile gelen genç kadın: "Gelinlik uğur getirir umarım"
Güzel oyuncu Merve Boluğur, DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu! Gelinlikli fotoğrafları ile göz kamaştırdı!
Güzel oyuncu Merve Boluğur, DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu! Gelinlikli fotoğrafları ile göz kamaştırdı!
Putin korkmuş! Nükleer saldırı başlatmayı hedefliyor! Eski RAF şefini uyardı!
Putin korkmuş! Nükleer saldırı başlatmayı hedefliyor! Eski RAF şefini uyardı!
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: "Biz bunlardan bir hayır gelmeyeceğini uzun zamandır söylüyoruz"
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: "Biz bunlardan bir hayır gelmeyeceğini uzun zamandır söylüyoruz"
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Polis memuru Mustafa Çalışgan şehit oldu!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Polis memuru Mustafa Çalışgan şehit oldu!
Çok Okunanlar
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Dalga uyarısı yapıldı!
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Dalga uyarısı yapıldı!
Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti yürekleri dağladı! "Bir kız çocuğu olsun, bütün masraflarını karşılayın"
Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti yürekleri dağladı! "Bir kız çocuğu olsun, bütün masraflarını karşılayın"
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla Köyceğiz'de 4.6 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla Köyceğiz'de 4.6 büyüklüğünde deprem!
MSB duyurdu: Asos bölgesinde 23 terörist etkisiz hale getirildi!
MSB duyurdu: Asos bölgesinde 23 terörist etkisiz hale getirildi!
İstanbul barajlarında korkutan veriler! Doluluk oranları hızla düşüyor!
İstanbul barajlarında korkutan veriler! Doluluk oranları hızla düşüyor!
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!