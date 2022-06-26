Abdurrahman Dilipak'tan LGBT bireylerine sitem! "Bu Allah'ın belalarını kim sardı başımıza?"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla okurlarına bilgi vermeye ve kendi fikirlerini takipçilerine sunmaya devam ediyor. Son günlerde yaptığı LGBT'li bireyleri hedef alan paylaşımlarına ek olarak köşe yazısı da yayımlayan Dilipak, bu defa "Bu Allah'ın belalarını kim sardı başımıza?" ifadelerini kullanarak, gelişen olaylara tepki gösterdi.

"BU İŞ NASIL OLDU?"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında "Bu “Allah’ın belaları”nı kim sardı başımıza? Bu iş nasıl oldu!?

Kimse nasıl oldu da bu cinayetin farkında varmadı!? Bu “onur” kimin!

Ankara’da, İstanbul’da nasıl oluyor da birileri bu “TOPLUMSAL CİNSİYET” kavramından vazgeçmek istemiyor.

Nedir bu toplumsal cinsiyet!? Dün, başörtüsü mücadelesinde namus, iffet, şeref, haysiyet, din, ahlak diye direnen Müslümanlar, milliyetçi-muhafazakar kesim nasıl oldu da bu aşağılık oyuna alet oldular! Siyasi partilerin, akademi camiasının ve STK’ların neredeyse tamamını nasıl oldu da bu yanlışa ikna edebildiler. Toplum “uysal koyun” olmaya nasıl ikna edildi?

Sahi, ben LGBT’ye pozitif ayırımcılık uygulayacaklarını açıklayan bazı holdinglerin isimlerini verdiğimde, aleyhime suç duyurusunda bulunanlar kimler tarafından bu işe ikna edildiler ve bugün bu konuda ne düşünüyorlar.

Sanırım o zaman, hani şu “McKinsey olayı” vardı ya, birileri onun intikamını mı alıyordu yoksa bu şekilde!

Bugün sokaklarda meydan okuyanlara karşı, Sodom ve Gomore, Pompei’nin, Caligula’nın çocuklarının kapınıza dayanmasını mı bekliyorsunuz.

Bu gidiş bu ateşi tutuşturanları da, onlara karşı sessiz kalanları da yakacak. Sadece bu dünyada sizi yakmaz, ailenizi de yakar.

Durun daha, bunun bir de öbür dünyası var. Ne zaman akledecek ve vazgeçeceksiniz. Ne umuyorsanız batıdan değil Allah’tan isteyin, batılılardan değil, Allah’tan korkun. " ifadelerine yer verdi.