Abdurrahman Dilipak'tan LGBT Onur yürüyüşü yapılacak İstanbul'a fırça! "Fahişe şehir!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, son zamanlarda gündeminde olan LGBT bireyleri ve eylemlerine yönelik sözleriyle oldukça dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabının yanı sıra, her sabah okurlarına sunduğu köşe yazısında İstanbul'u kaleme alan Dilipak, şehrin haddini aştığını ve "Fahişe şehir" konumuna geldiğini ifade etti.

"FAHİŞE ŞEHİR"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında, "Bu ay, hazır olun LGBTIQ+’ın yine onur yürüyüşü var. Zaten Hazirana hızlı girdik, bakalım nasıl çıkacağız. Herhangi bir konuda haddi aşan her kim olursa olsun, ya da bir şehir halkı onlardan olmuşsa, onlar “Fahşa” ile sıfatlandırılır. O şehir “Fahişe şehir” olur.

Bunlara göre, fahişe biri, fuhuştan elde ettiği servetini kiliseye bağışlarsa, o günden itibaren kilisede rahibe gibi bir hayat yaşarsa, kilise ona ölene kadar bakar ve o da kilise tarafından günahları bağışlandığı için “kutsal fahişe” olur. Babil’deki müşrik geleneğe göre, zaten fahişelik ayrıca kutsal bir meslektir. " ifadelerini kullandı.