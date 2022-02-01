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Abdurrahman Dilipak'tan metaverse için çarpıcı sözler: Şeytan sizi sanal hac ve umre ile aldatmasın

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı köşe yazısında metaverse kavramına değinerek," Şeytan sizi sanal hac ve umre ile aldatmasın. Bu Meta Verse de Kâbe simülasyonu yeni bir “Dırar mescidi” faciasıdır. Orada 8 Mart Kadınlar Gününde LGBT’liler ve yanında bizim 'muhafazakâr' takımdan 'Yeşil Feminist'ler, 'Mor ve Kırmızı Feministler' yanında 'Toplumsal cinsiyet adaleti' diye pankart açıp, yürürlerse şaşmamak gerek. " dedi.

Abdurrahman Dilipak'tan metaverse için çarpıcı sözler: Şeytan sizi sanal hac ve umre ile aldatmasın

İnsanların hiçbir fiziksel çaba harcamadan oluşturduğu sanal gerçeklik içerisinde zihinsel olarak kendilerini hissettikleri algısal evren olan Metaverse ilgi odağı olmaya devam ediyor. Şimdilerde ise Metaverse üzerinden alınan arsaların; yanı sıra konser veren sanatçılar ve son olarak Metaverse üzerinden hac ibadeti gündeme gelirken kaleme aldığı yazısında bu kavrama değinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak çarpıcı ifadeler kullandı. 

Abdurrahman Dilipak'tan metaverse için çarpıcı sözler: Şeytan sizi sanal hac ve umre ile aldatmasın

"LGBT’LİLER PANKART AÇIP YÜRÜRLERSE ŞAŞMAMAK GEREK"

Dilipak, metaverse olmadan da sanal turların mümkün olduğunu belirterek," Meta Verse başka bir yer, başka bir şey. Şeytan sizi sanal hac ve umre ile aldatmasın. Bu Meta Verse de Kâbe simülasyonu yeni bir “Dırar mescidi” faciasıdır. Yarın orada 8 Mart Kadınlar Gününde LGBT’liler ve yanında bizim “muhafazakâr” takımdan “Yeşil Feminist”ler, “Mor ve Kırmızı Feministler” yanında “Toplumsal cinsiyet adaleti” diye pankart açıp, yürürlerse şaşmamak gerek. " ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak'tan metaverse için çarpıcı sözler: Şeytan sizi sanal hac ve umre ile aldatmasın

"HADİ, HERKES KENDİ YOLUNA, DİLEYEN İMAN ETSİN, DİLEYEN DE İNKÂR"

Diipak yazısına şu ifadeleri kullandı:

"Sahi oraya her isteyen girerse ne olacak! Yeni Kâbe imamları, modern fetvahaneler de mümkün bu alemde. Arap müşrikleri yeniden Lat, Menat Uzza’yı alıp, sanal Kâbe etrafında tavafa başlarlarsa şaşmamak gerek. Kâbe’yi Hz. Adem’le Hz. Havva inşa etti. Peki şimdi “Lilith’in kızları” Hz. Havva ve Hz. Hacer’in elinden almak isterse bu sanal Kâbe’nin anahtarını n’olacak?

Hadi, herkes kendi yoluna! Dileyen iman etsin, dileyen de inkâr. Hz. Adem ve Havva’nın cennetten çıkmasına sebeb olan Şeytan Ademoğullarının sonuncusu, ahir zaman Peygamberinin ümmeti olmaya aday insanlara, ilk insana söylediği yalanı tekrar söylüyor: 

Size yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat vaad ediyorum! Günah olmayan, dolayısı ile cehennemi de olmayan bir cennet. 

Allah ise kendi seçtiği dine çağırıyor. 

Karar sizin. "

Dlipak'ın yazısının tamamını okumak için tıklayınız. 

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Abdurrahman Dilipak'tan metaverse için çarpıcı sözler: Şeytan sizi sanal hac ve umre ile aldatmasın

Bölge Gündem Editör Ekibi
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