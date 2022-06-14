Abdurrahman Dilipak'tan okurları şaşkına çeviren ifadeler! "En muhafazakar ve hatta mutaassıb partilerin başında CHP gelir"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabında paylaştığı yazıları ve gazete köşe yazılarıyla okurlarını kimi zaman bilinçlendiriyor, kimi zaman da uç örnekleriyle şaşkına çeviriyor. Son günlerde "Çıplaklar kampı" söylemleriyle takipçilerini şaşırtan Dilipak, bu defa "En muhafazakar ve hatta mutaassıb partilerin başında CHP gelir" şeklinde yorumda bulundu.

"İRONİ OLMALI"

Abdurrahman Dilipak'ın yeni yazısını okuyan şaşkına dönerken "İroni olmalı" yorumları da beraberinde geldi. İşte, Dilipak'ın dikkat çeken yazısından o ifadeler:

"Siyaset bugün, futbol gibi aslında kendi mutaassıb kitlesini üretmiştir. “Körü körüne inanmak” İslam’da yoktur ama artık İslam toplumunda da bir sosyal realite olarak, diğer topluluklar da olduğu gibi vardır. Çağdaş, ilerici, inkılapçı, hatta devrimci geçinen birçok kişi de bu anlamda muhafazakar ve mutaassıb bir kişilik sergileyebilmektedir. Bu anlamda bugün ülkemizdeki en muhafazakar ve hatta mutaassıb partilerin başında CHP gelir. Değişime direnmek de, değişimden yana olmak da, her zaman doğru bir tercih olmayabilir elbette.

Tabularınız, idolleriniz varsa, taassubunuz da vardır.

Bugün siyasi partilerin çok büyük bir kısmı mutaasıbtır. Liderlerine, örgütlerine, programlarına, söylenenlere körü körüne inanırlar. O şey üzerinde düşünme ya da soru sorma gereği de duymazlar. Zaten onlardan da “işittik, itaat ettik” demeleri beklenir. “Unzurna” demezler, “Raina” derler. Bu aslında İlahlık ve Rablik gibi bir şey. Zaten partileri ve kanaat önderleri onların “idolleri” yani “putçuk”larıdır. "