Abdurrahman Dilipak'tan olay olacak istekler! "Çıplaklar kampı açın, en kolay kazanç yolu bu "

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabında ve köşe yazılarında kaleme aldığı yazılarla okurlarına bilgi sunmaya ve onları bilinçlendirmeye devam ediyor. Son olarak, LGBT bireylerine ilişkin yaptığı açıklamalarla gündemde yer edinen Dilipak, bu defa "Çıplaklar kampı açın, en kolay kazanç yolu bu " ifadelerine yer verdi.

"ÇIPLAKLAR KAMPI AÇIN"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında siyasette zenginliğe yer verdi. Dilipak, "Sadece zengin olmak istiyorsanız; fuhuş, uyuşturucu, kumar yeter de artar bile. "Çıplaklar kampı açın, en kolay kazanç yolu bu.

Her şey para ise, kolay yoldan para kazanmanın birçok yolu var. Dini, ahlakı, hukuku unutun. Birçok ülkenin zenginleri bunlardan oluşuyor büyük ölçüde. Acımasız olun, tehdit edin, şantaj yapın, rüşvet alın ve verin, bak nasıl köşe oluyorsunuz. Güçlüden yana olursanız onlar sizi görüp gözetecektir.

Önümüzde seçim var. Lütfen bu kez takım tutar gibi parti tutmayın. Hemşehricilik yapmayın. Adil şahidlerden olun. Ehliyet ve liyakatı esas alın. Partiniz aşağılık bir kişiyi aday göstermişse, ona oy vermeyin. Tek partiye oy vermek zorunda değilsiniz. Pazar yerinde bir pazarcının tablasından domates alırken bile seçiyorsunuz, ezik-bozuk olanı almıyorsunuz, domates aldığınız yerden salatalık, fasulye almak zorunda da değilsiniz. Bakın en iyi aday, hangi aday. Yani pazar yerinde domates alırken gösterdiğiniz titizliği aday seçerken de gösterin. Cumhurbaşkanlığı ayrı, milletvekili seçimi ayrı, büyük şehir belediye başkanı ayrı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ayrı, belediye meclisi üye seçimleri ayrı. " ifadelerine yer vererek, halktan seçimlerde iyice düşünmeleri gerektiğini söyledi.