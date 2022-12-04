Abdurrahman Dilipak’tan şaşkına çeviren açıklama! “Bir azınlık ‘Tanrı’ olacak!”

Yazar Abdurrahman Dilipak okurlarına sunduğu son köşe yazısında “Ölen ölecek kalan sağlar, ya siber diktatörlükte, siber köleler olarak hayatta kalacaklar. Ya da Uyum performansı yüksel olan bir azınlık Tanrı olacak” ifadelerine yer verdi.

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Abdurrahman Dilipak’tan şaşkına çeviren açıklama! “Bir azınlık ‘Tanrı’ olacak!”

Geçtiğimiz aylarda Yeni Akit gazetesiyle yollarını ayıran yazar Abdurrahman Dilipak, yeni yayın döneminde dikkat çeken konu başlıklarına değinmeye devam ediyor. Son olarak Dünya İnsan Hakları Günü ile ilgili paylaştığı yazısında insanlığın sona yaklaştığını söyleyen Dilipak “Tanrı” açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Abdurrahman Dilipak’tan şaşkına çeviren açıklama! Bir azınlık Tanrı olacak!

“BİR AZINLIK TANRI OLACAK”

Dilipak yayınladığı yeni yazısında, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Artık ‘İnsan Hakları’ diye bir günü kutlamanın anlamı yok. “İnsan” yok ki yeni dünya düzenin de, ‘Hak’ yok ki, ‘İnsan Hakları günü’ diye bir gün olsun. Adımlar açıkça ‘biyolojik insanın sonu’ndan söz ediyorlar. Bir yandan dünyadaki insanları ‘çöp’ olarak tanımlayıp, bunlardan savaş, terör, kısırlaştırma, intihar, ailenin tasfiye edilmesi, hatta kadın-erkek ayırımının kaldırılması, ‘biyolojik cinsiyet’ yerine ‘toplumsal cinsiyet’in ikame edilmesi, eşcinsel evliliklerin yasalaşmasından, erkeklerin gıda, ilaç, kozmetik, tekstil, spor ve /tarz-ı hayat / yaşam tarzı, RF etkisi ile kadınsılaştırılmasından, kadınların doğurganlıklarının sınırlandırılmasından söz ediyorlar. Bizim nesil, tarihin sonu’na doğru, Bu sonun yaşayan tanıklarıyız. Eğer aklımızı başımıza toplamayacak olursa, bunu sonu anlatacak bir imkan ve geleceğimiz de olmayacak!

Abdurrahman Dilipak’tan şaşkına çeviren açıklama! Bir azınlık Tanrı olacak!

Birilerinin gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar, kalpleri var hissetmiyorlar. Bir Dijital dönüşüm tutturmuş gidiyorlar. “Z kuşağı”na siz bittiniz diyorlar adeta. Onlar için “Tarihin sonu”. Biyolojik insan olarak türünün son örnekleri bunlar. Ölen ölecek kalan sağlar, ya siber diktatörlükte, siber köleler olarak hayatta kalacaklar. Ya da Uyum performansı yüksel olan bir azınlık “Tanrı olacak”!

Abdurrahman Dilipak’tan şaşkına çeviren açıklama! Bir azınlık Tanrı olacak!

Yeni Normal dönemde, TransHumanizm’le yeni insanın adı SİBORG olacak. GENDER olarak tanımlanacak. O artık bir NESNE olacak. “Nesnelerarası iletişim”de Siborg, Hayvan ve Bilgisayar bu Şeytan üçgeninin sacayağını oluşturacak. Bu din, ahlak, gelenek ve biyolojik cinsiyetinden bağımsız, cinsiyetini, eğilim, yönelim, deneyim sonucu bir tercihle belirleyebilecek. Bu tercih akışkan ve değişken olabilecek. İHA’ları, SİHA’ları çok sevmiştiniz değil mi. İnsansız kara ve deniz araçları, insansız (İdare, öğretmen ve öğrencisiz okullar), İnsansız Fabrikalar, İnsansız ticarethaneler nasıl olur? İnsanoğlu kendi elleri ile siber cellatlarını üretiyor olmasın” ifadelerine yer verdi.

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