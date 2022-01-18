Abdurrahman Dilipak'tan, Sezen Aksu'ya tepki! "Aynı söz LGBT'ye karşı söylenseydi..."

Abdurrahman Dilipak, gündeme dair konuları kaleme almaya devam ediyor. Son olarak ünlü şarkıcı ve besteci Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı eseri ülkede deprem etkisi yaratmış, "dini hedef aldığı" gerekçesiyle ise şarkı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Dinleyiciyi ikiye bölen bu şarkı sözlerine, Yeni Akit yazarı Dilipak da tepki gösterdi. Aynı sözlerin LGBT bireylerine yazılmış olma ihtimaline dikkat çeken ünlü yazar, "Aynı söz LGBT'ye karşı söylense hemen belli kesim harekete geçiyor." ifadelerini kullandı.

"BU ELBETTE KABUL EDİLEMEZ"

Şarkının dini ve dine göre kutsal sayılan değerleri hedef aldığı yorumlarına katılan Dilipak, "Şarkıda, dine göre kutsal sayılan değerlere yönelik ki burada bir Peygamber ve bir Peygamber eşinden söz edilip, cahillikle suçlanıyor, bu elbette kabul edilemez." cümleleriyle tepkisini gösterdi

Sezen Aksu'nun şarkısına gösterilen tepkilere sessiz kalmasını anlamsız bulan Dilipak, ünlü şarkıcının bu tavrını yanlış bulduğunu ifade etti. Öte yandan duruma ilişkin örnek veren yazar, "İslam tarihindeki en fazla sahabe şehit eden Halid Bin Velid, daha sonra Müslümanların kılıcı oldu. Eğer hatalarında ısrar edecekler ve sürdüreceklerse canları cehenneme. O cehennemde odun olacak zaten. Ama eğer kalplerinde hala bir pırıltı varsa bizim o pırıltıyı söndürmek değil onu alevlendirmemiz gerekiyor. Haklı olmak haksızlık yapma hakkı vermez. Eğer kısas uygulanacaksa, onlara verilecek cevaplara gelecek karşı cevaplar şiddeti arttırır." ifadelerini kullanarak, Aksu'nun hatasının farkına varmasını ve bu hususta üzgün olduğunu dile getirmesi gerektiğine dikkat çekti.