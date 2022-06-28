Abdurrahman Dilipak'tan, tokat gibi açıklama! "Olmayan mikrobun resmini yayınlayıp, ilacını ürettiler, aşısını buldular!"

Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığı yapan Dilipak, tarihten bilime bir çok konuya değinerek okurlarını bilgilendirmeye devam ediyor. Son olarak artışa geçen koronavirüs vakalarını tiye alan Dilipak, "Olmayan mikrobun resmini yayınlayıp, ilacını ürettiler, aşısını buldular" ifadelerine yer verdi.

MİKROP YOKTU, SALGIN NASIL OLDU?

Dilipak, yeni kaleme aldığı yazısında kıtlığın yakın olduğunu söyleyerek koronavirüse atıfta bulundu. Dilipak, "Bakın kıtlık yok, ama kıtlık olacak. “Yoksa nasıl olacak?” diye sorabilirsiniz. Mikrop yoktu ama salgın nasıl oldu ise öyle olacak.

Olmayan mikrobun resmini yayınladılar, olmayan mikrobun ilacını ürettiler, aşısını buldular. Bu yalana politikacıları, bürokratları, bilim adamlarını, Media’yı, STK’ları, iş dünyasını, dini önderleri, herkesi inandırdılar. Bu işi nasıl yaptılarsa yine öyle yapacaklar.

Abdurrahman Dilipak'tan LGBT bireylerine sitem! "Bu Allah'ın belalarını kim sardı başımıza?"

Abdurrahman Dilipak, nokta atışı yaptı! "Yaşlı adamlar, çocuk başı okşansa pedofili zannedilecek diye korkuyor!"

Abdurrahman Dilipak, anne ve babaları korkuttu! "Bakın söylüyorum intihar dalgası geliyor!"

Artık “artırılmış sanal gerçeklik” diye bir şey var. “Deep Fake” diye bir şey var. “Bio Hackerler” var. “Neura Link”ler var, “Starlink”ler var, 5G var. “Yapay zeka”yı da geçtik, “yapay bilinç” de var artık. Meta Verse aşıklarını subliminal mesajlarla da yakalamak mümkün, akıllı evler, işyerleri, RF, WiFi üzerinden yakalamak da mümkün. Hele bir de “Lucid Dreeam”lar, “Astral yolculuklar”a meraklı iseniz. Aşıya da gerek yok artık, ilaç ya da sentetik et üzerinden de size ulaşmayı deneyecekler, yiyecek ve içecekler üzerinden her yolu deneyecekler.

Bunlar kahin rolünü oynayan ajanlar. Salgın var diyorlarsa, ilacını, aşısını önceden hazırlıyorlar ve hepsinden önce mikrobunu hazırlıyorlar. Oyunun adı “Kontrollü bunalım stratejisi”. Sonra “tavşana kaç, tazıya tut”. Neyse ki, kendi aralarında liderlik, yöntem ve nihai hedef konusunda anlaşamıyorlar. " ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'tan olay olacak istekler! "Çıplaklar kampı açın, en kolay kazanç yolu bu "

Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını istedi! "Bu dava ahlak davasıdır. Bu dava namus, şeref, haysiyet, iffet davasıdır."

Abdurrahman Dilipak, üzücü gerçeği duyurdu! "Deizm patlamış ve bu oranlar katlanmış durumda!"

Abdurrahman Dilipak, LGBT bireylerine korku saldı! "Kapıda şeytanın 3 atlısı sizi bekleyecek!"

Abdurrahman Dilipak'tan LGBT Onur yürüyüşü yapılacak İstanbul'a fırça! "Fahişe şehir!"

Abdurrahman Dilipak, kimi şeytan yerine koydu? "Haydi şeytan taşlamaya! Euzübillahimineşşeytanirracim"

Abdurrahman Dilipak dilini tutamadı! LGBT'liler deli olacak! "Fahişeler..."

Abdurrahman Dilipak'tan Ali Babacan'a net tepki! "Uysal koyunluğa devam"