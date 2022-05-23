Abdurrahman Dilipak'tan yeri yerinden oynatacak açıklama! "COVİD-19 aşılarının yan etkilerini Maymun Çiçeği virüsü gibi sunmaya çalışıyorlar!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Koronavirüs pandemisinden bu yana sağlık üzerinde konuşmalar ve çıkarımlar yapmaya devam ediyor. Aşı ve maske karşıtlığıyla bilinen Dilipak, o dönem Koronavirüs'ün var olduğuna da inanmamış, hatta aşı karşıtlarının düzenlediği mitingde konuşmacı olarak yer almıştı. Bu defa tam da koronavirüs yeni yeni kontrol altına alınmaya başlamışken, Maymun Çiçeği virüsü tartışmaları başladı. Konuya ilişkin Dilipak'tan "Bize yutturmaya çalışıyorlar" şeklinde açıklama gelmişti.

"MAYMUN ÇİÇEĞİ GİBİ SUNMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Maymun Çiçeği vakasının Avrupa'da yayıldığı gibi bilgilerin doğruluk payı olmadığına dikkat çeken Dilipak, geçtiğimiz günlerde "Farkındaysanız bir tane beyazın fotoğrafı yok, hep siyahilerin fotoğrafları var. Madem Avrupa'da da var bu durum, resimlerini sunun" şeklinde açıklamada bulunmuştu. Bu defa Maymun Çiçeği virüsün kolay kolay bulaşmayacağına ve daha çok tropikal bölgelerde görüldüğüne dikkat çeken Dilipak, virüsün yayılmasının neredeyse imkansız olduğunu savunarak, "Evet Monkeypox Yalanları konusunda nerede kalmıştık. Bu maymun çiçeği medya üzerinden çarpıtılmaya devam ediyor. COVID aşılarının yan etkilerini bu defa yeni bir pandemi gibi sunmaya çalışıyorlar. Google de aşının yan etkilerini aratın sonra virüsün belirtilerine bakın" ifadelerine yer verdi.