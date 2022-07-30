Abdurrahman Dlipak'tan korkutan açıklama! "Bu bir toplumsal intihar planıdır!"

Abdurrahman Dilipak, yeni köşe yazısında "Bu bir toplumsal intihar planıdır" ifadelerine yer vererek okurlarına korku saldı. Peki, nedir toplumsal intihar planı? İşte detaylar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Abdurrahman Dlipak'tan korkutan açıklama! "Bu bir toplumsal intihar planıdır!"

Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında muhafazakar müslümanlara çağrıda bulundu. Dürüstlüğün ve insanlığın amacından saptığını, Müslümanların Müslüman olmadığı bu zamanda dikkat edilmesi gereken unsurları sıraladı. "Ben sağcı, solcu ya da kendini 'İslamcı', 'muhafazakar', 'demokrat' diye tanımlayanlardan değilim. Ben önce son eki olmadan sade, yalın bir Müslümanım” diyen Dilipak, nefsi terbiye etme gerekliliğine de vurgu yaptı.

Abdurrahman Dlipak'tan korkutan açıklama! Bu bir toplumsal intihar planıdır!

"TOPLUMSAL İNTİHAR PLANI"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında “Müslümanım Elhamdülillah, ama Müslümancı da değilim. Etnik kimliğim “Türk”, ama “Türkçü” değilim. “İnsan”ım ama “hümanist” değilim. “Akıllı” olmayı çok önemserim ama “akılcı” değilim.

Aslında uyarım sadece “muhafazakar”lara değil. İnsan olan, akıl ve vijdan sahibi, erdem sahibi olan herkese. Çünkü bu uyarıların sahibi ben de değilim. Bu uyarılar kendi nefsim için de geçerli. “Başkalarına öğütlediği şeyi kendi nefsinde uygulamayanlar”dan olmayalım diye dua ediyorum.

Aslında kederler paylaşıldıkça azalır, mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. Biz birbirimizin kederinin sebebiyiz. Birbirimizin yokluğunda kendimize varlık, kederinde mutluluk, yoksulluğunda zenginlik, yenilgisinde zafer, acısında mutluluk arıyoruz.

Abdurrahman Dlipak'tan korkutan açıklama! Bu bir toplumsal intihar planıdır!

Bu aslında, Şeytan’ın en can alıcı hilelerinden biridir. Bu bir toplumsal intihar planıdır.

Yoksa bu Allah’ın “bağzılarını bağzılarının başına musallat ederek asi ve mücrimler topluluğundan intikam aldığı bir cezalandırma şekli mi”dir.

Abdurrahman Dlipak'tan korkutan açıklama! Bu bir toplumsal intihar planıdır!

Oysa Allah (cc) “bizim ellerimizle zalimleri cezalandırmak ve mazlumlara yardım etmek ister!” Enam 129’da Allah kitabında mealen şöyle buyurdu: “İşte böylece işledikleri günahlar yüzünden zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız (inatları yüzünden birbirlerini felakete götürürler)”.

Aslında Allah (cc) “Bizim ellerimizle zalimleri cezalandırmak ve mazlumlara yardım etmek ister” Tevbe 14 “Onlarla savaşın ki Allah, sizin ellerinizle onların cezasını versin ve onları rezil ve rüsvay etsin, yardımıyla sizi onlara muzaffer kılsın. Ve mümin bir kavmin yüreklerini ferahlandırsın” buyurur Allah kitabında mealen." ifadelerine yer verdi.

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