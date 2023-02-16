Abdurrahman İlkyaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurrahman İlkyaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdurrahman İlkyaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdurrahman İlkyaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdurrahman İlkyaz 16 Ağu 1999 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Abdurrahman İlkyaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdurrahman İlkyaz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdurrahman İlkyaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Abdurrahman İlkyaz'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdurrahman İlkyaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.ilkyaz/

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Abdurrahman İlkyaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdurrahman İlkyaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Abdurrahman İlkyaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdurrahman İlkyaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2018 yılında Çatalcaspor

2 Ekim 2020 yılında Arhavi Spor

25 Ağu 2021 yılında Gümüşhanespor

Abdurrahman İlkyaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdurrahman İlkyaz şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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