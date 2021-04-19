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Abdurrahman Önül kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Abdurrahman Önül ilahileri

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa konuk olan Abdurrahman Önül, izleyici tarafından merak ediliyor. Peki Abdurrahman Önül kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Abdurrahman Önül ilahileri...

Abdurrahman Önül kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Abdurrahman Önül ilahileri

Ünlü ilahi sanatçısı Abdurrahman Önül,konuk olduğu programda izleyicinin dikkatini çekmesinin ardından araştırma konusu oldu. Biz sizler için Önül'ün hayatına haberimizde yer verdik. Peki Abdurrahman Önül kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Abdurrahman Önül ilahileri....

ABDURRAHMAN ÖNÜL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Abdurrahman Önül 1 Aralık 1973 yılında Bayburt'da doğdu.Eğitimini İstanbul Fatih İmam Hatib lisesinde tamamladı.Küçük yaşında müziğe karşı büyük bir ilgisi vardı. Birçok özel kurstan müzik eğitimi almış olup yine bir çok müzik enstrümantalini kullana bilmektedir.

1990 yılında "Yalvar Allah'a" albümünü piyasaya çıkararak, müzik dünyasına adım attı. Abdurrahman Önül yaklaşık 10 yıldır Türkiye ve Avrupa'da en çok albümü satan sanatçı olma ünvanını elinde bulunduruyor.Halen İstanbul'da ikametgah etmekte olup ticaretle uğraşmaktadır.

Abdurrahman Önül kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Abdurrahman Önül ilahileri

İŞTE ABDURRAHMAN ÖNÜL İLAHİLERİ

Sevdim Onu

Yalvar Allah'a (1990)

Ben de Geleyim

Söyle Dostum (2005)

Gül Demeti

İşte Zikrullah

Özler Dururum

Allah de Kalbim

Ay Parçası

Aşk Bahçesi

Gül Yüzüne

Yusuf'un Öyküsü(2006)

Arafat (2007)

Son Peygamber (2008)

Bilali Habeşi (2008)

Kerbela (2006)

Kırmızı Güller (2006)

Resul'ün Ümmetiyiz

Hac Mevsimi (2013)

Yar Muhammed (S.A.S.) (2011)

Gül Ahmed'e (2012)

Son Nebi (2012)

Medine Gülü (2009)

Dosta Doğru (2014)

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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