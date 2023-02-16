Abdurrahman Uresin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurrahman Uresin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdurrahman Uresin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdurrahman Uresin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdurrahman Uresin 5 Ocak 2004 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdurrahman Uresin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdurrahman Uresin, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 31 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Abdurrahman Uresin'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdurrahman Uresin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdurrahman Uresin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdurrahman Uresin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdurrahman Uresin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2021 yılında Kepez Belediye

Abdurrahman Uresin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdurrahman Uresin şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.