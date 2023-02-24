Abdurraman Fangaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurraman Fangaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdurraman Fangaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdurraman Fangaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdurraman Fangaj 12 Ekim 1997 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdurraman Fangaj Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. Abdurraman Fangaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdurraman Fangaj'nin KF Egnatia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdurraman Fangaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdurraman Fangaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdurraman Fangaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdurraman Fangaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2016 yılında KF Vllaznia

29 Ocak 2016 yılında KF Tërbuni

30 Haziran 2016 yılında KF Vllaznia

5 Eylül 2016 yılında KF Laçi

30 Eylül 2020 yılında KF Vllaznia

1 Temmuz 2022 yılında KF Egnatia

Abdurraman Fangaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdurraman Fangaj şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Abdurraman Fangaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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