Abdussalam Magashy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdussalam Magashy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdussalam Magashy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdussalam Magashy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdussalam Magashy 6 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Aslen Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdussalam Magashy Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Abdussalam Magashy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdussalam Magashy'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Abdussalam Magashy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abdussalam Magashy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdussalam Magashy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdussalam Magashy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2018 yılında Kristianstad FC

1 Ocak 2020 yılında Värnamo

8 Ocak 2023 yılında AIK

Abdussalam Magashy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdussalam Magashy şuan AIK Solna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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