Abduvokhid Gulomov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abduvokhid Gulomov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abduvokhid Gulomov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abduvokhid Gulomov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abduvokhid Gulomov 27 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Абдувоҳид Ғуломов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abduvokhid Gulomov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 19 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Abduvokhid Gulomov'nin FK Andijon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abduvokhid Gulomov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abduvokhid Gulomov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abduvokhid Gulomov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abduvokhid Gulomov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2021 yılında FK Andijon

Abduvokhid Gulomov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abduvokhid Gulomov şuan FK Andijon takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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