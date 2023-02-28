Abduvokhid Nematov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abduvokhid Nematov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abduvokhid Nematov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abduvokhid Nematov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abduvokhid Nematov 20 Mart 2001 tarihinde Jizzakh şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Абдувоҳид Фуркат оглы Неъматов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abduvokhid Nematov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abduvokhid Nematov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Abduvokhid Nematov'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abduvokhid Nematov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abduvokhid Nematov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abduvokhid Nematov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abduvokhid Nematov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Nasaf Qarshi

Abduvokhid Nematov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abduvokhid Nematov şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Abduvokhid Nematov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 12 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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