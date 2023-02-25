Abduwahap Aniwar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abduwahap Aniwar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abduwahap Aniwar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abduwahap Aniwar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abduwahap Aniwar 14 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 阿卜杜瓦哈普·艾尼瓦尔 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abduwahap Aniwar Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 23 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Abduwahap Aniwar'nin Kunshan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abduwahap Aniwar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abduwahap Aniwar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abduwahap Aniwar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abduwahap Aniwar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2020 yılında KS FC

Abduwahap Aniwar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abduwahap Aniwar şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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