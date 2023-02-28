Abduzhalil Manazarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abduzhalil Manazarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abduzhalil Manazarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abduzhalil Manazarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abduzhalil Manazarov 12 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Абдужалил Маназаров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abduzhalil Manazarov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abduzhalil Manazarov'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Abduzhalil Manazarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abduzhalil Manazarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abduzhalil Manazarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abduzhalil Manazarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Sogdiana

18 Ocak 2023 yılında Metallurg Bk.

Abduzhalil Manazarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abduzhalil Manazarov şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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