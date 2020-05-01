ABD’ye tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Andrews Hava Üssü’ne iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edilecek ikinci grup tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağımızın ANdrews Hava Üssüne iniş yaptığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"ABD'ye teslim edilecek ikinci grup tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait uçağımız Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi"