İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. ABD’ye tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Andrews Hava Üssü’ne iniş yaptı

ABD’ye tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Andrews Hava Üssü’ne iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edilecek ikinci grup tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağımız Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü’ne iniş yaptı." denildi.

ABD’ye tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Andrews Hava Üssü’ne iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edilecek ikinci grup tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağımızın ANdrews Hava Üssüne iniş yaptığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: 

"ABD'ye teslim edilecek ikinci grup tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait uçağımız Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi"




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT