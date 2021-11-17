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  3. ABD'yi karıştıran olay! Havalimanında üstünü çıkardı, mastürbasyon yaptı

ABD'yi karıştıran olay! Havalimanında üstünü çıkardı, mastürbasyon yaptı

ABD'de Frank Towers isimli bir kişi, havalimanında çalışanını öldüreceğini bağırdıktan sonra görevliler tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Şüphelinin havalimanında üstünü çıkardıktan sonra mastürbasyon yaptığı tespit edildi.

ABD'yi karıştıran olay! Havalimanında üstünü çıkardı, mastürbasyon yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortabatı bölgesindeki Minnesota eyaleti içinde yer alan Minneapolis kentinde meydana gelen olayda 44 yaşındaki Frank Towers, Minneapolis–Saint Paul havalimanında TSA çalışanını öldüreceğini bağırdı. 

Daily Star'daki habere göre havalimanındaki memurların durmasını söylediği adam, durmak zorunda olmadığını ifade ederek "Burası özgür bir ülke" diye bağırdı. Memurların, durmasını söylediği adam durmayınca memurlara doğru ilerleyeme başlayıp bir memura vurmaya çalıştı. 

Memurlar, destek geldikten sonra şüpheliyi gözaltına aldı.

ABD'yi karıştıran olay! Havalimanında üstünü çıkardı, mastürbasyon yaptı

KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI, MASTÜRBASYON YAPTI

Olayın ardından havalimanın güvenlik kamerası görüntülerinin inceleyen yetkiler, 44 yaşındaki adamın kıyafetlerini çıkarıp mastürbasyon yapmadan önce TV ekranlarına yumruk atıp kafa attığı görüldü. 

Daha sonra tekrar giyinen adam  TSA çalışanlarına kendisine  yaklaşmadan önce bir sandalye fırlattı.

ABD'yi karıştıran olay! Havalimanında üstünü çıkardı, mastürbasyon yaptıABD'yi karıştıran olay! Havalimanında üstünü çıkardı, mastürbasyon yaptı

Tayfun Altuntaş
Editör
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