ABD'yi karıştıran olay! Havalimanında üstünü çıkardı, mastürbasyon yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortabatı bölgesindeki Minnesota eyaleti içinde yer alan Minneapolis kentinde meydana gelen olayda 44 yaşındaki Frank Towers, Minneapolis–Saint Paul havalimanında TSA çalışanını öldüreceğini bağırdı.

Daily Star'daki habere göre havalimanındaki memurların durmasını söylediği adam, durmak zorunda olmadığını ifade ederek "Burası özgür bir ülke" diye bağırdı. Memurların, durmasını söylediği adam durmayınca memurlara doğru ilerleyeme başlayıp bir memura vurmaya çalıştı.

Memurlar, destek geldikten sonra şüpheliyi gözaltına aldı.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI, MASTÜRBASYON YAPTI

Olayın ardından havalimanın güvenlik kamerası görüntülerinin inceleyen yetkiler, 44 yaşındaki adamın kıyafetlerini çıkarıp mastürbasyon yapmadan önce TV ekranlarına yumruk atıp kafa attığı görüldü.

Daha sonra tekrar giyinen adam TSA çalışanlarına kendisine yaklaşmadan önce bir sandalye fırlattı.